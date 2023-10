Salamarzana Fucecchio, Simone Scutaro vince il concorso fotografico

È giunto all’epilogo il “Premio del concorso fotografico Salamarzana Fucecchio 2023”, un evento celebrato con la collaborazione del foto clubFucecchio e e con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Giunta Regionale Toscana ed il contributo del Comune di Fucecchio e del Consiglio Regionale della Toscana.

Il tema del concorso era la manifestazione denominata “SALAMARZANA 2023”, festa Medievale , in ogni sua forma ed aspetto. Lo scopo del concorso ero quello di raccontare, far vedere tramite scatti fotografici l’atmosfera e gli scorci della Fucecchio medievale cogliendo l’attimo delle scene di vita di antichi mestieri, di bottega e artigiane e spettacoli che ammirino il Borgo.

Si aggiudica la prima posizione del concorso fotografico della Salamarzana 2023 di Fucecchio (Fi) lo scatto del Fotografo Simone Scutaro, giovane fucecchiese di 22 anni, intitolato Essere in fiamme.

“Tanta gente mi ha chiesto come ho deciso e cosa serve per fare uno scatto del genere. Posso dire che sicuramente c'entra la voglia di imparare tutti i giorni, la voglia di sperimentare, la voglia di cadere e rialzarsi per correggere lo scatto. Un consiglio che posso dare è apprendere bene le basi della fotografia, sperimentare tantissimo, non mollare mai e soprattutto avere voglia di imparare da tutti i campi".