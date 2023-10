Uffizi aperti fino alle 21, nuovi appuntamenti per le aperture straordinarie

Proseguono, dopo il successo dei primi due martedì, le aperture serali degli Uffizi a Furbeze. Dallo scorso 3 ottobre al prossimo 31 ottobre per cinque martedì di fila la Galleria delle Statue e delle Pitture sarà aperta al pubblico, in via straordinaria, dalle ore 18,30 alle ore 21,30 (l’ultimo ingresso avverrà alle ore 20,30). Dalle 8,15 alle 21,30 oltre 12 ore, dunque, per visitare la più celebre galleria fiorentina. Il il 17, il 24 e 31 ottobre turisti e fiorentini potranno passeggiare al tramonto tra i grandi capolavori della storia dell’arte e sostare sulla terrazza per un aperitivo con vista sul Duomo e Palazzo Vecchio.

Il prezzo del biglietto è di 26 euro (è fortemente consigliata la prenotazione al costo di 4 euro: tutte le informazioni su uffizi/biglietti o al numero 055294883). Ricordiamo che per tutti gli altri giorni il museo resta aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 8,15 alle 18,30.

È possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie degli Uffizi e di Palazzo Pitti oppure presso Opera Your Preview, il punto vendita ufficiale dei musei statali fiorentini in via Por Santa Maria 13/R, a pochi passi da Ponte Vecchio.