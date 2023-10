Abc ancora in salita: Siena ha la meglio

Terzo finale amaro per l’Abc Solettificio Manetti, il cui avvio di stagione si conferma tutto in salita. Al PalaCorsoni di Siena i ragazzi di di coach Angiolini cadono 66-58 al cospetto di una Virtus che appare più cinica e concreta nei momenti topici del match. In una gara in cui l’intensità difensiva castellana riesce a limitare i maggiori terminali offensivi senesi, a fare la differenza sono le basse percentuali realizzative, soprattutto dalla lunga distanza, nonostante i gialloblu siano bravi, in più di una occasione, a riacciuffare e girare una sfida che poi, puntualmente, Siena ha la capacità di indirizzare in suo favore.

LA CRONACA

Quintetti

Virtus: Laffitte, Calvellini, Lombardo, Dal Maso, Diminic

Abc: Belli, Corbinelli, Pucci, Scali, Delli Carri

In un PalaCorsoni caldissimo, ritmi subito alti per la Virtus in avvio di gara, con Dal Maso a siglare il 7-2. Un ottimo gioco a due tra Belli e Delli Carri tiene in scia l’Abc, ed è proprio la tripla del capitano ad agganciare la parità dopo quattro giri di cronometro. Intanto, però, Pucci è costretto a lasciare il campo per un brutto colpo rimediato sull’occhio, che di fatto lo terrà fuori per tutta la prima parte di gara. Mentre si gioca sul botta e risposta, con le difese protagoniste sugli attacchi, è ancora di Belli il primo sorpasso gialloblu (9-12 al 7′) ma Siena dalla lunetta è una sentenza e il punteggio non si sblocca. Intanto Olleia prende per mano i suoi e riporta la Virtus in controllo fino al 19-14 su cui si chiude il primo quarto.

Dopo diversi giri a vuoto da entrambe le parti, il 23-14 a firma Calvellini costringe coach Angiolini al time out, con Nannipieri che dalla lunetta infila il primo canestro gialloblu dopo tre giri di lancette. Mentre Siena blinda l’area, Bartoletti si accende dalla lunga distanza per la doppia cifra di vantaggio (26-15). L’ex di turno Alessandro Nepi si iscrive a referto, ma mentre in casa Abc piovono polveri bagnate, due giocate d’autore di Olleia e Bartoletti valgono il 33-18 sul tabellone. L’Abc alza l’intensità in difesa ed innesca il mini break a firma Scali, Belli e Nannipieri che prova spostare l’inerzia: 33-25 al 18′. Intanto, però, la situazione falli gialloblu si complica con il quarto personale di Scali, così Berardi dalla linea della carità ristabilisce il +10 virtussino. Il recupero e contropiede di un ottimo Nannipieri scrive 36-29, ma la risposta senese ghiaccia immediatamente gli animi castellani, con Berardi e Costantini che mandano tutti all’intervallo sul 39-29.

Si riparte con due ottimi recuperi difensivi che innescano quattro punti di un solidissimo Cantini (39-33), seguiti dalla penetrazione e da due liberi di Nepi e che riaprono completamente i giochi: 39-37 dopo tre minuti di gioco. Ad interrompere il break gialloblu ci pensa Calvellini, che dopo quasi quattro giri di lancette infila i primi due punti virtussini e permette a Siena di restare in controllo. La difesa castellana stringe le maglie e la tripla di Nepi è quella del 41-40 a metà frazione. Mentre l’attacco senese sembre non trovare il bandolo della matassa, il coast to coast di Belli concretizza la rimonta gialloblu e vale il sorpasso sul 41-42, a suggellare un parziale di 2-13. La risposta dei padroni di casa arriva con il doppio affondo di Dal Maso (46-42), a cui Malkic mette una pezza con un’azione da tre punti che vale il 46-45. Mentre arriva il quarto fallo personale anche per Cantini, però, Bartoletti dalla lunetta è glaciale e la tripla di Olleia chiude il quarto sul 51-45.

Corbinelli e Nannipieri inaugurano la quarta frazione, con l’Abc che ci crede e resta incollata (53-51 al 34′). Dopo qualche errore da entrambe le parti, Diminic rompe gli indugi virtussini e Laffitte ristabilisce il +6 quando mancano quattro minuti da giocare (57-51). Coach Angiolini chiama time out per provare a spezzare il ritmo senese, ma al rientro un Laffitte sopra le righe permette ai suoi di allungare di nuovo fino a +9 (62-53). L’Abc tenta l’assalto dalla lunga distanza per provare a riacciuffare una sfida che adesso è tutta in salita, ma sul 64-55 a firma Dal Maso, con 50 secondi sul cronometro, si spengono anche le ultime speranze gialloblu.

VIRTUS SIENA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 66-58

Virtus Siena: Berardi 5 (1/1, 0/0), Bolis 3 (1/3, 0/2), Bartoletti 11 0/4, 3/4), Dal Maso 11 (4/9, 0/2), Bruttini ne, Laffitte 9 (3/8, 1/3), Olleia 7 (2/3, 1/1), Costantini 6 (2/4, 0/3), Calvellini 6 (2/4, 0/1), Diminic 6 (1/3, 0/3), Lombardo 2 (1/3, 0/5). All. Lasi. Ass. Braccagni, Papi.

Totali: 17/42 (40%) da due, 5/26 (21%) da tre, 17/19 (89%) ai liberi.

Abc Solettificio Manetti: Malkic 3 (1/2, 0/3), Rosi ne, Lazzeri (0/0, 0/0), Corbinelli 5 (1/2, 1/4), Pucci (0/2, 0/2), Viviani ne, Scali 6 (2/2, 0/3), Nepi 10 (1/7, 1/3), Cantini 4 (2/5, 0/0), Nannipieri 9 (3/3, 0/1), Delli Carri 2 (1/2, 0/2), Belli 19 (4/8, 3/15). All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 15/33 (45%) da due, 5/33 (15%) da tre, 13/18 (72%) ai liberi.

Parziali: 19-14, 39-29 (20-15), 51-45 (12-16), 66-58 (15-13)

Arbitri: Pedini di Corciano, Antonelli di Spoleto.

Fonte: Abc Castelfiorentino