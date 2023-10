Migliorano le condizioni della 57enne, ex agente di polizia penitenziaria, che nella mattina di ieri è stata accoltellata dall'ex compagno 46enne livornese, adesso in carcere al Don Bosco di Pisa. Le fonti ospedaliere annunciano che la donna è ancora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita e in fase di miglioramento. Ieri è stata operata all'ospedale Lotti di Pontedera, prima di essere trasferita a Cisanello.