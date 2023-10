Elezioni, Picchielli (Lega): "Troveremo il candidato unico per Empoli, occhio al centro e ai civici"

Il 'salto in avanti' di Fratelli d'Italia a Empoli per quanto riguarda le elezioni comunali non lascia interdetta la Lega, che a nome del capogruppo in Consiglio comunale Andrea Picchielli, fa sapere che c'è ancora tempo. Lo abbiamo intercettato dopo una trasferta romana per un incontro con i vari movimenti giovanili di centrodestra, tra cui i repubblicani USA (erano invitati anche i giovani israeliani ma per il conflitto non è stato possibile venire).

In un comunicato di alcuni giorni fa, il coordinamento empolese del partito di Meloni lasciava intendere che le figure da candidare come sindaco ci sono e non mancano. A partire da Andrea Poggianti, che già ha ricoperto questo ruolo nel 2019, ma non solo.

Picchielli specifica: "Ci siamo già confrontati a livello di coalizione, ma il candidato ancora non è stato deciso. Abbiamo parlato di programmi, sono venute fuori anche figure iscritte a nessun partito o ad altri partiti per allargare il campo. Il tema delle elezioni di Empoli verrà discusso a livello regionale. Prendiamo atto che Fdi ha figure di rilievo, ce ne sono anche nella Lega. Ma sono sicuro che ci sarà un accordo nel centrodestra".

Ma non è un muro contro muro, loro che ribadiscono questo e voi che ribadite il vostro punto di vista?

"Non è un contrasto, siamo nella fase del dialogo. Perlopiù non siamo in ritardo, anche il centrosinistra non ha espresso il candidato".

Tempo fa si faceva il nome per il centrodestra di Simone Campinoti, imprenditore empolese che in passato è stato candidato con Italia Viva

"Simone è un bravo imprenditore, una persona che stimo, la valutazione però viene fatta non solo a livello locale ma anche regionale. Serve un accordo, Italia Viva non è nel centrodestra tradizionale. Personalmente, sono favorevole a un allargamento verso il centro, si vincono le elezioni anche con il gradimento di un elettorato più moderato. Sarà un aspetto da tenere di conto".

Andando oltre, a Fucecchio Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno espresso il loro nome in quello di Vittorio Picchianti. Voi però eravate già presenti con Marco Cordone.

"Su Fucecchio si può trovare un candidato unico per il centrodestra, è auspicabile, parliamo del comune più contendibile, andare uniti è il vantaggio per la vittoria finale".

Elia Billero