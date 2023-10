Fa incidente con l'auto a noleggio, era ubriaco: denunciato dai carabinieri di Pontedera

Nuove denunce su Pontedera e provincia durante i controlli stradali. Un conducente è stato denunciato perché stava guidando un'auto senza mai aver conseguito la patente di guida. Il mezzo, non di proprietà, è stato affidato all'intestatario, mentre il conducente è stato denunciato. In seconda battuta, un'altra persona è stata controllata dopo un incidente in cui aveva fatto tutto da sola. I militari hanno sottoposto all'alcoltest il guidatore, che è risultato superare tre volte tanto il limite consentito per legge. Gli è stata ritirata la patente e l'auto è tornata alla società di noleggio in cui era stata presa.