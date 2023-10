Guida in stato di ebbrezza e senza patente, i carabinieri denunciano 3 persone a Pisa

La sezione Radiomobile dei carabinieri di Pisa ha denunciato tre persone durante i controlli a Pisa e nelle periferie.

Alla stazione ferroviaria una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza a bordo di uno scooter e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti. Era stato visto andare a zig zag per le vie di Pisa e non si era fermato all'alt dei carabinieri. L'alcoltest ha misurato il suo grado di ebbrezza, fuori dal limite consentito, e inoltre la sua patente era stata revocata e il motorino era non assicurato.

Il mezzo è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato.

A Cisanello un'altra persona in auto è stata scoperta mentre aveva con sé una lama seghettata di 35 cm di lunghezza nel suo zaino. E' scattata la denuncia, il coltello è stato sequestrato.

Infine in periferia un conducente è stato scoperto con un coltello a serramanico di 17 cm di lunghezza e poco più di un grammo e mezzo di cocaina. L'etilometro inoltre ha mostrato che era in stato di ebbrezza oltre il limite consentito. L'uomo non si è voluto sottoporre a controlli sanitari per evidenziare la presenza di droghe. Con la denuncia è scattato il ritiro della patente.