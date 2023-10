Montalbano Ecotrail, Capraia Run si rinnova e ha un nuovo sponsor

Per la terza edizione del 2024, il Montalbano Ecotrail, si rinnova in tutto e per tutto. Dopo l'inaspettato successo della prima edizione del 2019 e gli anni tristi del covid, nel 2024 il Trail che si svolge nel comune di Capraia e Limite, si tira a lucido. Grazie alla nuova collaborazione tra la società organizzatrice, la ASD Capraia Run e la storica torrefazione Caffè Negro di Limite s/a, ci saranno grandi cambiamenti.

In primis il percorso sarà rinnovato, nuova partenza e nuovo tracciato, più corto ma sempre molto tecnico. Novità anche per i pacchi gara, infatti sarà prodotta per l'occasione una T-shirt evento molto bella. La gara competitiva sarà poi affiancata da una corsa più corta non competitiva e da una camminata ludico motoria.

Lo scopo è quello di coinvolgere più persone possibile, per una bella giornata di sport e amicizia e anche per far conoscere il territorio del comune di Capraia e Limite. La proprietà del Caffè Negro, vista la passione dei ragazzi del Capraia Run e le difficoltà sempre maggiori che ci sono nell'organizzare queste manifestazioni, ha deciso di aiutarli e di intervenire come sponsor.

La data della gara è ancora da definire ma sicuramente tra fine marzo e i primi di Aprile. La ASD Capraia Run e il Caffè Negro, vi ringraziano e vi aspettano numerosi.