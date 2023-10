Morto Gimes Grassi, storico capo usciere nella Provincia di Livorno

Gimes Grassi, storico capo usciere della Provincia di Livorno, è scomparso questa notte.

La notizia ha suscitato vasto cordoglio tra gli amministratori provinciali e i colleghi che con lui avevano condiviso lunghi anni di lavoro nell’Ente.

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, ha inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia anche a nome del Consiglio e dei dipendenti.

Gimes Grassi aveva compiuto 75 anni lo scorso 6 settembre.

Entrò al lavoro in Provincia come custode all’Itg Buontalenti. Successivamente fu trasferito a Palazzo Granducale come usciere, mansione svolta, anche con compiti di coordinamento del personale del portierato, fino al pensionamento, avvenuto nel 2013.

Molto conosciuto a Livorno, la sua presenza costante in ogni attività della Provincia e il grande attaccamento al lavoro e all’Ente, ha sempre suscitato l’apprezzamento da parte di tutti i presidenti e gli amministratori che si sono susseguiti nei vari mandati.

Memoria storica dell’Amministrazione, di cui conosceva ogni risvolto, si è occupato anche dell’archivio storico provinciale degli audivisivi, di cui era un grande appassionato.

I colleghi e le colleghe lo ricordano con grande affetto e partecipano al lutto della famiglia.

I funerali di Gimes Grassi si volgeranno domani, alle ore 11, alla Sala del Commiato del Cimitero dei Lupi.

Fonte: Provincia di Livorno - Ufficio stampa