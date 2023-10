Premio Fair Play a Firenze, in palio 10mila euro per una società sportiva

La cerimonia finale del "Premio Fair play - Educare tifando", promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, col sostegno del gruppo Menarini che da un quarto di secolo promuove i valori del "gioco corretto", si terrà il prossimo lunedì 16 ottobre 2023, alle ore 18, nella prestigiosa cornice della sala Luca Giordano in Palazzo Medici Riccardi.

Saranno presenti per le istituzioni il Sindaco Metropolitano Dario Nardella e il consigliere della Città Metropolitana delegato allo Sport Nicola Armentano, il Presidente della Fondazione Fair Play Menarini Antonello Biscini, e numerose personalità del mondo dello sport, come Fabrizio Matteini (Presidente AIA), Matteo Marani (Presidente Lega pro), e Sandra Leoncini (Consigliere Savino del Bene Volley), Giovanpaolo Innocenti (Presidente Azzurri Italia), Ugo Ercoli (Presidente Veterani dello Sport), Gianmarco Lupi (Direttore Operativo Empoli FC), Elio Sità (Presidente Il Bisonte Azzurra Volley Firenze), e un rappresentante di ACF Fiorentina.

In rappresentanza di quanti hanno aderito all'iniziativa, sono attesi in presenza un nutrito gruppo di atleti delle diverse discipline sportive (Lorenzo Bacci, Alberto Bettiol, Aleksandra Cotti), mentre altri invieranno un video messaggio (Manuel Pasqual testimonial del progetto, Silvia Salis Vicepresidente del Coni nazionale).

L'evento sarà condotto dalla campionessa di pallavolo Veronica Angeloni.

Il premio, giunto alla seconda edizione, verrà assegnato fra le società sportive che operano nelle discipline del calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby, baseball e pallanuoto, aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Firenze e che si sono candidate e "messe in gioco", stimolando i propri atleti e i propri tifosi a tenere comportamenti che esaltino i valori sportivi del rispetto di se stessi e dell'avversario, della non violenza e della non discriminazione.

Per ogni società sportiva selezionata, un'apposita commissione istituita dalla Città Metropolitana di Firenze si è occupata di valutare sia il comportamento tenuto in campo, che il cortometraggio presentato, in cui la società esprime il proprio concetto di fair play coinvolgendo i tesserati e le famiglie degli atleti, e infine il progetto manageriale in cui le Asd partecipanti illustrano come impiegherebbero i fondi devoluti dall'ente e dai suoi partner per migliorare la propria associazione sportiva.

La società vincitrice riceverà infatti un contributo di 10.000,00 euro, finanziato da Città Metropolitana e Menarini.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze