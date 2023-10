Spaccate nei bar di Firenze, ladri via con le gomme da masticare

Ancora spaccate e furti nei bar e nei negozi di Firenze. La polizia informa di alcuni colpi avvenuti nella notte. Ieri mattina i gestori di un bar di largo Annigoni hanno trovato la vetrina spaccata con un sasso e i ladri hanno portato via 150 euro dalla cassa. In un altro bar di viale Belfiore è andata peggio per i ladri: la vetrina è stata spaccata pare con un sasso, ma i ladri sono riusciti a portare via solo dei pacchetti di gomme da masticare. Per un negozio di pelletteria di via del Melarancio invece i ladri hanno tentato la spaccata con un cartello stradale, ma non ci sono riusciti.