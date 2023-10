Accoltella ex compagna a Pontedera, fissata udienza di convalida dell'arresto

Resta ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita la donna di 57 anni, ex agente di polizia penitenziaria, che nella mattina di sabato 14 ottobre è stata accoltellata dall'ex compagno a Pontedera. La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, si è svegliata e sarebbe in fase di miglioramento.

Per l'aggressore, Valerio Spinelli 46 anni livornese, è fissata per la giornata di domani l'udienza di convalida in tribunale a Pisa dell'arresto e custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Rintracciato e arrestato dai carabinieri poco dopo l'aggressione, l'uomo si trovava alla stazione ferroviaria mentre aspettava un treno per rientrare a Livorno. Con sé aveva ancora il coltello a serramanico con cui ha ferito gravemente l'ex compagna.