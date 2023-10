AILoveRunning, corsa a Firenze per sostenere l'assistenza domiciliare

AILoveRunning è l’evento solidale sportivo organizzato dal Gruppo Sportivo Maiano affiliato UISP per sostenere AIL Firenze – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

La manifestazione sportiva, da 5 o 10 km, è Patrocinata da: Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze, AOU Careggi.

La 9° edizione è resa possibile grazie alla generosità dei main partner SOF spa ed ARNO Manetti ascensori ed altre aziende che hanno scelto di essere al fianco di AIL Firenze.

Per i primi iscritti sarà possibile ritirare l’esclusiva maglia tecnica AILoveRunning.

La quota di iscrizione è di 12 euro e finanzierà il servizio di assistenza domiciliare AIL

Questo servizio, effettuato dal team di cure domiciliari, può effettuare sia i controlli ematici che le terapie prescritte, tra le quali più frequentemente la trasfusione, lasciando il paziente a casa, evitando così disagevoli trasporti in ospedale o in DH.

I vantaggi che il servizio domiciliare porta sono molteplici, ce li descrive il Dott. Giuseppe Curciarello, ematologo e coordinatore team cure domiciliari di AIL Firenze.

Innanzitutto, a livello di benessere personale dell’assistito che può effettuare la terapia all’interno delle mura domestiche con inevitabili vantaggi psicologici; poi- considerando le condizioni del paziente solitamente di anemia, astenia e difficoltà nella mobilizzazione attiva- restando a casa evita in particolare rischi sul versante cardiocircolatorio.

Questo servizio consente anche un notevole risparmio economico, dal momento che permette di ridurre l’impegno, in termini di giornate di lavoro perse, dei caregivers (in genere familiari del paziente) che devono accompagnare il congiunto in ospedale.

Altro aspetto rilevante è la riduzione dell’utilizzo di mezzi attrezzati o ambulanze per trasportare i pazienti dal domicilio all’ospedale e viceversa, con conseguente possibilità di impiegare queste preziose risorse in altri servizi che rivestono carattere di urgenza o che sono indirizzati a pazienti che devono necessariamente recarsi in ospedale per effettuare determinati esami diagnostici o terapie.

Se questo servizio può essere erogato a casa, ecco che avremo realizzato davvero la “cura” del paziente e non soltanto della malattia, perché ogni cura dovrebbe essere, per ciascun paziente, un “prendersi cura” piuttosto che solo una diagnosi e una prescrizione di terapia.

Il costo per AIL Firenze è importante tenendo conto che una trasfusione impegna risorse di AIL Firenze che oscillano su 200 euro per ciascuna unità ematica trasfusa, e, non infrequentemente, ciascun paziente, necessità anche 2-4 unità alla settimana per poter sostenere le terapie e per correggere anemie o piastrinopenie spesso severe.

È per questo che l’Associazione ha particolarmente bisogno del sostegno di tutti i partecipanti alla IX edizione di AILoverunning per sostenere questo servizio davvero prezioso”.

AILoverunning non è una manifestazione competitiva, ma è una gara di solidarietà: saranno infatti premiati i gruppi/aziende o qualsiasi forma di aggregazione con il maggior numero di iscritti.

Novità di questo anno: in occasione della 9° edizione è stata istituita la “Coppa Rossi Ferrini” in ricordo del Professore scomparso nel gennaio 2021.

La coppa Rossi Ferrini sarà destinata al personale medico-infermieristico ed ai ricercatori che si iscriveranno all’evento in maggior numero.

Con il tuo aiuto sarà più facile supportare tanti pazienti in più aiutandoli con le trasfusioni a domicilio.

Iscriviti e dona, tutte le info su www.ailoverunning.it