Andy e Achille dai piccoli pazienti di Pistoia, torna la Pet Relax in pediatria

È stata una mattina speciale quella trascorsa nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Pistoia: l’arrivo di Andy e Achille, due bellissimi golden retriever, era inaspettato. Per i piccoli ricoverati è stata una grande e piacevole sorpresa: li hanno chiamati per nome per farli avvicinare, accarezzati e spazzolati e fatti giocare con i pupazzi nella stanza della ludoteca.

"Riparte da oggi, dopo la sospensione a causa del Covid, questa importante attività per migliorare l’accoglienza ai nostri bambini e il loro vissuto in ospedale. Ringrazio la Scuola Nazionale cani guida per ciechi e la regione Toscana per questo importante progetto assistenziale che riguarda anche gli altri reparti pediatrici della nostra Azienda Sanitaria" ha commentato il dottor Rino Agostiniani, direttore dell’area pediatria e neonatologia aziendale e direttore della struttura pediatrica del San Jacopo.

Ad accompagnare Andy e Achille c’erano Elena Macchi e Antonella Dainelli, della Scuola Nazionale cani guida per ciechi. L’iniziativa fa parte del progetto regionale di attività assistita con animali al quale ha aderito anche l’Azienda USL Tc. "Gli animali agiscono sull’emotività in modo positivo e i risultati della loro presenza in reparto sono sempre molto apprezzati dagli operatori sanitari: i bambini in compagnia dei cani si rilassano e si divertono; si crea sempre un’intesa che genera un clima sereno" ha spiegato la coadiuatrice Dainelli.

Il progetto è stato seguito e coordinato dalla direzione infermieristica e ostetrica che ha partecipato anche alla formazione del personale che segue il progetto stesso all’interno del reparto pediatrico.

A questo proposito l’infermiera coordinatrice, la dottoressa Stefania Magnanesi ha dichiarato: "La Pet Relax oltre a rappresentare un momento di rilassamento nella fase del ricovero è utile anche nei giorni successivi: in presenza di terapie e/o indagini diagnostiche si è dimostrato efficace rievocare ai bambini l’incontro e il tempo trascorso con i cani".

Gli incontri con Andy e Achille, ha fatto sapere il dottor Leonardo Capecchi, della direzione sanitaria del presidio, avranno una quindicinale e proseguiranno fino all’inizio dell’estate. L’accesso degli amici a quattro zampe sarà, di volta in volta, annunciato alle famiglie e anche i bambini saranno informati preventivamente dell’arrivo degli animali una volta ottenuto il consenso dei genitori.

Il direttore della rete ospedaliera la dottoressa Lucilla Di Renzo ha espresso riconoscimento per il ritorno di questo importante progetto sottolineando che esso rappresenta un significativo sostegno psicologico e relazionale per i bambini ospedalizzati ed un utile supporto per gli operatori nei percorsi assistenziali.

Leggi anche:

Pet relax, alla Pediatria di Empoli arrrivano i cani guida per i piccoli pazienti

Fonte: AUSL Toscana Centro - Ufficio stampa