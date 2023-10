Antella e Ponte a Ema sui pedali, via ai lavori per la nuova ciclabile

Antella e Ponte a Ema salgono sui pedali. Si aprono questa settimana in via di Belmonte i lavori per la nuova pista ciclabile. Solo il primo dei quattro lotti previsti dal "bici-plan" coordinato dal settore Gestione progetti speciali del Comune per collegare le due frazioni con una “via verde” per bici e pedoni sicura e senza interruzioni. Per realizzarli servirà un investimento complessivo di circa 730mila euro, ottenuti dall'amministrazione nell’ambito della missione del PNRR dedicata alla rigenerazione urbana.

La prima fase dei lavori, affidati alla ditta Verzaro srl, prevede la realizzazione di una nuova ciclabile nell’area verde dell’ospedale Santa Maria Annunziata, nel tratto che va da via di Belmonte (all’altezza della caserma dei carabinieri e del tratto di pista già esistente) fino all’accesso dell’Osma su via dell’Antella. Successivamente, sarà realizzata una nuova porzione di ciclabile nel tratto di via di Belmonte che corre al fianco dell’impianto sportivo comunale “Pazzagli” fino al cantiere della Variante. Il terzo lotto consisterà nella ricucitura, su via dell’Antella, delle piste ciclabili che dovranno essere realizzate da Autostrade per l’Italia nell’ambito dei lavori compensativi della terza corsia e dalla Città Metropolitana di Firenze insieme al nuovo sistema di rotatorie a Ponte a Niccheri. Il quarto e ultimo lotto interesserà il centro abitato di Ponte a Ema, con una nuova ciclabile che dal confine con il Comune di Firenze, dalla passerella sul torrente, proseguirà su tutta via Aldo Moro fino alla via comunale Chiantigiana.

“Continua a crescere la nostra rete ciclabile. Stavolta, grazie al maxi finanziamento ottenuto dal PNRR, metteremo quattro tessere importanti per ricucire i tratti di ciclabile già esistenti e quelli che saranno realizzati a Ponte a Niccheri da Aspi e Metrocittà, per superare le piste-spezzatino e collegare i centri abitati con percorsi sicuri e lineari. Il migliore incentivo – dichiara il sindaco Francesco Casini - per promuovere nei fatti la mobilità dolce e sostenibile”.

"A pochi giorni dalla conclusione della prima opera PNRR realizzata dalla nostra amministrazione, ne cominciamo subito un'altra. Una nuova pista ciclabile, un ulteriore tassello di quello che sarà un anello ciclabile esteso su tutto il territorio, per un comune sempre più sostenibile a partire dalla mobilità", dichiara l'assessore ai lavori pubblici e al PNRR Francesco Pignotti.

