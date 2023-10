Apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze: nel weekend 620 permessi di soggiorno

Sono oltre 700 i cittadini stranieri che lo scorso fine settimana si sono presentati al Front Office dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze per ricevere materialmente il permesso di soggiorno (già elaborato), chiedere, in alcuni casi, informazioni su come ottenerlo, nonché presentare eventuale documentazione mancante per completare l’iter necessario alla loro regolarizzazione sul territorio nazionale.

Gli agenti di via della Fortezza, 17 hanno infatti aperto straordinariamente le loro porte anche lo scorso sabato, arrivando a fine giornata ad un bilancio più che positivo sul fronte dell’accoglienza: sono 620 i permessi di soggiorni che complessivamente i poliziotti in servizio agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, sono riusciti a consegnare ad altrettanti cittadini stranieri.

Per un altro centinaio di utenti questa apertura straordinari si è invece trasformata in una importante occasione per chiarire la propria posizione.

Il Questore Maurizio Auriemma sta già predisponendo altre aperture straordinarie.