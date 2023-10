Causano un incidente a bordo di uno scooter, poi fuggono via: il mezzo era stato rubato

Ieri la polizia è intervenuta a San Giuliano Terme in via Ulisse Dini a causa di un incidente tra due motoveicoli, con la fuga di due giovani a bordo di uno dei mezzi. Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato un giovane di 28 anni, residente a Pisa e fattorino, il quale ha spiegato di essere rimasto coinvolto nell'incidente mentre stava effettuando una consegna per lavoro. Il mezzo dietro di lui, con due persone a bordo, ha tentato un sorpasso all'ultimo minuto senza riuscirci, causando la collisione. I due occupanti del secondo veicolo si sono dati alla fuga a piedi in direzione di San Giuliano Terme.

Successivamente, i poliziotti hanno scoperto che il veicolo tamponato, un Piaggio modello Medley, risultava essere stato rubato, in base a una denuncia presentata in Questura il 13 ottobre 2023. Le ricerche dei due fuggitivi nella zona, complicate dalla presenza del buio, si sono concluse senza successo. Il veicolo rubato è stato recuperato in attesa della restituzione al legittimo proprietario, mentre le indagini sono in corso per individuare i due fuggiaschi. Fortunatamente, il fattorino ha riportato solo lievi lesioni.