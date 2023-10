Performace di Cinzia Fiaschi ispirata a Filippo Lippi al Museo di Montespertoli

Sabato 28 ottobre, alle ore 15:30, gli amanti dell'arte e della cultura avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza unica nel suo genere presso il Museo d'Arte Sacra, in occasione dell'evento conclusivo intitolato "Filippo Lippi e le sue Madonne in tema contemporaneo".

"Non perdete l'opportunità di prendere parte a questo eccezionale evento che celebra l'arte attraverso i secoli e le influenze che si intrecciano tra passato e presente. "Filippo Lippi e le sue Madonne in tema contemporaneo" promette di essere un'esperienza unica, dando risalto alla creatività in tutte le sue forme, attraverso lo studio dei materiali, della simbologia, delle tecniche pittoriche" dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

L'evento rappresenta un connubio tra l'arte rinascimentale di Filippo Lippi e l'espressione artistica contemporanea, attraverso una performance di action painting a cura dell'artista Cinzia Fiaschi. Durante la performance, Fiaschi trasporterà gli spettatori in un mondo di colori, movimento e creatività, creando un'opera unica di fronte al pubblico. Ad arricchire ulteriormente questa esperienza visiva, la musicista e cantante Titta Nesti accompagnerà la performance di Fiaschi con note musicali improvvisate che aggiungeranno un elemento sonoro coinvolgente e suggestivo.

La location scelta per questa straordinaria performance è il suggestivo chiostro del museo, che aggiunge una dimensione storica e architettonica unica all'evento. Dopo la performance, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le tele dell'artista contemporanea Rita Pedullà, esposte all'interno del museo, dove la tradizione incontra la contemporaneità in un dialogo artistico affascinante; oltre che visitare per l'ultimo giorno la mostra Terre degli Uffizi intitolata "Filippo Lippi in Valdelsa":

L'evento è gratuito, ma a causa del numero limitato di posti disponibili nel chiostro del museo, è necessario prenotare in anticipo. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, si prega di contattare l'Ufficio Turistico di Montespertoli al numero 0571600255.

Iniziativa collaterale del Comune di Montespertoli all’interno di Terre degli Uffizi. Terre degli Uffizi è un progetto ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa