ComunicArte, nuovo progetto di tirocinio al Teatro di Bo'

Il 16 ottobre è una grande giornata in casa Bo’. In convenzione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS dà il via al nuovo progetto di tirocinio curriculare “ComunicArte”. Il progetto di tirocinio nasce con l’obiettivo di formare figure professionali in grado di ideare, gestire e trasferire ai media informazioni sugli eventi artistici e di riuscire quindi a comprendere le caratteristiche del Sistema Arte e di un Ufficio di Comunicazione.

Simone Del Pivo, studente della facoltà di Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione dell’Università di Pisa e già frequentante del Laboratorio per adulti del Teatro di Bo’, lavorerà a stretto contatto con lo staff del teatro per arrivare ad acquisire le competenze necessarie a comunicare l’arte attraverso i media in modi originali, creativi e fuori dagli schemi. Il tirocinio prende il via da lunedì 16 Ottobre per quattro giorni a settimana per un totale di sedici ore di lavoro settimanali, per arrivare a concludersi il 22 Dicembre con il raggiungimento delle centocinquanta ore necessarie per la validità del progetto curriculare.

“Il Teatro di Bo’ è come una seconda famiglia che mi ha visto crescere” ha detto Del Pivo commentando la partenza del progetto di tirocinio: “Perciò non vedo l’ora di mettermi in gioco e di vedere che cos’altro può insegnarmi in un ambito ancora diverso”.

L’arte è anche comunicazione, e la comunicazione è al servizio dell’arte. Ed imparare di più su di esse può essere davvero un’esperienza, come diciamo sempre noi, che può cambiare la vita.

Fonte: Teatro di Bo'