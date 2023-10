Contributo affitti, dallo Stato nessun sostegno: preoccupato il sindaco di Quarrata

Il Sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, non nasconde la preoccupazione per lo scenario che si sta delineando a seguito del taglio dei fondi statali al contributo affitti.

A fronte dei numeri del 2022, dove il fondo statale ammontava a 165.588,00, e quello regionale a 15.000,00 euro, con 10.000 euro di risorse del bilancio comunale, per un totale di 190.588,00 euro, nel 2023 il contributo sarà da parte dello Stato sarà zero, 16.005 euro del Fondo Regionale e 27.638 euro del Comune di Quarrata, risorse reperite con un grandissimo sforzo.

Grazie agli sforzi del Comune e al sostegno della Regione Toscana, dichiara il Sindaco, riusciremo a dare comunque una risposta alle famiglie, se pur molto minore.

Sono davvero rammaricato che il Governo abbia fatto questa scelta politica, a cui i Comuni e i servizi sociali con le sole loro risorse economiche e umane nono possono certo far fronte”.

Per far un confronto ecco i dati riepilogativi del bando 2022:

· n. domande presentate: 219 (154 fascia A, 48 fascia B, 17 esclusi);

· fabbisogno totale: € 488.593,97 (calcolato sulla base del contributo teorico spettante);

· importo totale dei contributi erogati: € 190.588,00 (€ 180.588,00 trasferimenti da Regione Toscana, comprendenti anche il fondo statale e € 10.000,00 di risorse del bilancio comunale);

· contributo max erogato per ogni singolo utente, calcolato sulla base delle 12 ricevute presentate: € 1.284,36 (fascia A) e € 566,51 (fascia B);

· è stato coperto il 41,41% del fabbisogno per la fascia A ed il 25% per la fascia B.

"Il Comune di Quarrata, conclude il Sindaco, è pronto a fare ogni sforzo, come sta già facendo, per tamponare il più possibile questa situazione che sono certo metterà a dura prova non poche famiglie del territorio quarratino".