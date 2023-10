Foibe, a San Miniato l'incontro con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Togliere dall’oblio, questo drammatico pezzo di storia. Il 21 ottobre prossimo, San Miniato ospiterà l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. È la prima Associazione a carattere nazionale, sorta nel 1947, con lo scopo di raccordare e organizzare le decine di migliaia di profughi – italiani autoctoni – provenienti dai territori della Venezia Giulia e della Dalmazia. Il nostro benvenuto ed abbraccio va a questa Associazione che ha dato un contributo determinante nel campo dei provvedimenti legislativi adottati dal Parlamento italiano per risolvere i problemi dell’esodo giuliano-dalmata.

Con loro ci stringeremo in ricordo attorno al Cippo monumentale, una pietra carsica proveniente da Trieste, sulla quale è stata apposta una targa in memoria delle tante vittime delle Foibe. Cippo inaugurato il 10 febbraio scorso grazie al contributo dato da Carlo Cesare Montani, esule da Fiume e Laura Brussi, esule da Pola. La memoria delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata è stata per troppi anni vittima dolorosa della storia nazionale. Finalmente con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, che istituisce la solennità civile del 10 febbraio, impegna le Istituzioni a promuovere la conoscenza di quei fatti.

Questo incontro è comunque un’occasione nella quale tutti noi, al di là del pensiero politico, siamo chiamati profondamente a riflettere, perché quanto è successo in passato, in quei terribili momenti, mai più possa accadere. Ed è anche occasione affinchè nessuno tenti più di strappare pagine di storia tragica e criminale.

Io Ricordo. Ricordo, cordoglio e meditazione ci guidino in questa giornata. Donne e uomini privati di qualsiasi forma di dignità umana, degli affetti, della vita. Ma non di quel valore universale insito nel loro sacrificio, che tutti noi, oggi, abbiamo il dovere di restituire al presente sotto forma di avvertimento. Fuori dal buco nero delle foibe, fuori da qualsiasi condotta violenta e forma di prevaricazione, di oppressione del singolo o di un popolo o dell'intera umanità. Per non dimenticare, per costruire, nel rispetto dei caduti: IO RICORDO!

Fonte: Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia San Miniato