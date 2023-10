Il Bisonte butta via il match contro Pinerolo, ma arriva il primo punto in campionato

Il Bisonte si fa rimontare dalla Wash4Green Pinerolo, perdendo al tie break una partita in cui si era trovato meritatamente avanti per 2-0: dal terzo set in poi però le bisontine hanno cominciato ad alzare pesantemente la percentuale degli errori (30 totali di squadra di cui 14 in battuta e 16 in attacco, più 7 attacchi murati e nove ace subiti), mentre dall’altra parte le piemontesi hanno fatto valere il loro miglior affiatamento, trascinate dalla MVP Maja Storck che ha chiuso con 28 punti col 46% in attacco. Per Firenze la consolazione del primo punto in campionato e i buoni segnali che complessivamente continuano ad arrivare: fra le singole le più continue sono state Ishikawa (23 punti col 48% in attacco) e Graziani (11 col 58% in attacco), ben ispirate da Battistoni, ma a tratti tutte hanno dato il loro importante contributo, comprese le ragazze della panchina.

Coach Parisi, senza l’indisponibile Cesé Montalvo, schiera Battistoni in palleggio, Lazic opposto, Ishikawa e Alsmeier in banda, Graziani e Stivrins al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Marchiaro, privo dell’infortunata D’Odorico, risponde con Cambi in regia, Storck opposto, Ungureanu e Sorokaite in posto quattro, Akrari e Polder al centro e Moro libero.

Subito un grande inizio delle due difese, con scambi lunghissimi e Il Bisonte che trova il primo doppio vantaggio con l’attacco di Alsmeier e il muro di Stivrins (11-9), con il successivo pallonetto spinto della stessa Alsmeier che vale il 12-9 e il conseguente time out di Marchiaro: Pinerolo prova a reagire e si avvicina più volte sul – 1 (15-14), poi Storck trova il punto del 18-18 e allora è Parisi a fermare il gioco. Dopo il punto di Alsmeier (19-18), Parisi inserisce Ribechi in seconda linea per Lazic, ma le piemontesi si portano avanti sul 20-21 con Ungureanu: Il Bisonte risponde con il muro di Ishikawa e l’attacco out di Storck (22-21), Marchiaro spende il suo secondo time out ma al rientro c’è il monster block di Battistoni (23-21), con Marchiaro che risponde col doppio cambio (Nemeth e Camera per Cambi e Storck). La doppia di Camera vale tre set point (24-21), la Wash4Green ne annulla due e Parisi ferma il gioco, ma al rientro Ishikawa attacca out ed è 24-24: Lazic rientra per Ribechi, Ishikawa si riscatta con l’attacco del 25-24 e poi la stessa Lazic trova il mani-out del 26-24.

Nel secondo set è l’ace fortunato di Lazic a creare il primo minigap (6-4), ma Pinerolo impatta subito con Sorokaite (7-7), e poi si porta avanti con l’attacco out di Ishikawa (8-9): la stessa giapponese si riscatta subito col lungolinea del controsorpasso (10-9), le piemontesi reagiscono con un paio di muri (12-14), ma l’elastico continua e Alsmeier firma il 14-14. La stessa tedesca trova l’ace del 16-15, poi sull’ace di Cambi del 19-20 Parisi chiama time out: è ancora Alsmeier con il mani-out a riportare in vantaggio Firenze (22-21) con il conseguente time out di Marchiaro, poi Lazic firma il 23-22 ma è la Wash4Green ad arrivare per prima al set point con Ungureanu (23-24). Parisi ferma il gioco, un’incomprensione sul campo piemontese regala il 24-24, poi si scatena Alsmeier (sei punti come nel primo set), che con un ace e una pipe dopo una super difesa di Leonardi chiude 26-24.

Nel terzo set il primo allungo è esterno con l’ace di Sorokaite (3-6), poi l’errore di Ishikawa vale il 7-11 e il conseguente time out di Parisi, che non serve per fermare l’emorragia (7-14 con l’ace di Ungureanu), tanto che Parisi deve subito fermare nuovamente il gioco: sull’11-17 entra Mazzaro per Stivrins, sul 12-20 c’è il doppio cambio con Agrifoglio e Kraiduba per Lazic e Battistoni, ma il parziale ormai è volato via e l’attacco out di Kraiduba vale il 18-25.

Nel quarto Kraiduba rimane in campo per Lazic, ma Pinerolo parte ancora forte con Storck e Akrari (0-4), con Parisi che chiama subito time out: Il Bisonte adesso fa un enorme fatica a mettere a terra il pallone, mentre la Wash4Green spinge e Ungureanu trova il 3-9. Finalmente le bisontine reagiscono sul turno in battuta di Alsmeier, salendo sul 7-9 e costringendo Marchiaro al time out, poi sul 9-10 entra Bussoli per Ungureanu e Alsmeier impatta sul 10-10, mentre è Kraiduba a regalare il primo vantaggio sul 12-11: adesso si gioca punto a punto, sul 13-14 rientra Ungureanu, ma qui la luce si spenge di nuovo e le piemontesi salgono sul 13-17 col muro di Storck, con Parisi che deve spendere il suo secondo time out. Il Bisonte non molla, sul 16-19 entrano Agrifoglio e Lazic per Kraiduba e Battistoni ma Pinerolo sfrutta un paio di errori per tornare sul + 5 (16-21) e Parisi inserisce anche Mazzaro per Stivrins: il black out continua (16-23), rientrano Kraiduba e Agrifoglio ma anche questo set se ne va con il 16-25 di Ungureanu.

Nel tie break torna in campo Lazic e Firenze dimostra di esserci ancora con Ishikawa e col muro di Stivrins (4-2), poi dopo la reazione ospite (4-4) torna sul + 2 con l’ace di Ishikawa e il pallonetto di Aslmeier (7-5), ma Pinerolo pareggia di nuovo con Sorokaite e poi cambia campo sul 7-8 al termine di uno scambio pazzesco chiuso da Polder: Sorokaite trova il mani-out del 9-11, Parisi chiama time out poi Ishikawa attacca out per il 10-13 e Parisi spende subito il suo secondo time out. Ishikawa accorcia sull’11-13, arriva il momento del doppio cambio con Kraiduba e Agrifoglio per Battistoni e Lazic e Storck attacca out per il 12-13, tanto che stavolta è Marchiaro a fermare tutto: al rientro Ishikawa (sei punti nel tie break) impatta (13-13) dopo la difesa di Agrifoglio e Marchiaro chiama di nuovo time out, ma qui un’invasione a muro regala di nuovo l’inerzia a Pinerolo, che chiude col muro della MVP Storck.

LE PAROLE DI CARLO PARISI – “Bisogna essere obiettivi, affrontavamo una squadra più collaudata di noi che ha giocato molte più amichevoli in estate. A noi si è visto che manca il campo, ci manca l’abitudine di mantenere l’attenzione per periodi di tempo più lunghi: speravamo dopo la pausa del terzo set di avere la capacità di rimetterci in carreggiata, invece questo non è successo perché questa squadra ha del potenziale ma deve trovare la sua identità e i suoi equilibri anche nel modo di interpretare le partite. Alla fine nel quinto set siamo stati in partita e abbiamo recuperato uno svantaggio che non eravamo riusciti a recuperare nei set precedenti: ci vuole un po’ di pazienza e bisogna fare di necessità virtù, perchè stasera si sono viste buone cose. Siamo stati penalizzati dai troppi errori, a volte commessi anche senza la necessità di forzare, e quindi dobbiamo migliorare e ripartire dalle cose positive: nei primi sue set, quando la squadra ha giocato con più energie fisiche e mentali, abbiamo visto che c’è tanto di buono e quindi sono fiducioso”.

IL BISONTE FIRENZE 2

WASH4GREEN PINEROLO 3

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri ne, Ribechi, Ishikawa 23, Leonardi (L), Battistoni 2, Alsmeier 18, Lazic 6, Mazzaro, Graziani 11, Agrifoglio, Kraiduba 5, Stivrins 9. All. Parisi.

WAH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 15, Cosi, Cambi 5, Di Mario (L2) ne, Polder 8, Bussoli, Rostagno ne, Moro (L1), Storck 28, Camera, Németh 1, Akrari 9, Ungureanu 17. All. Marchiaro.

Arbitri: Carcione – Brancati.

Parziali: 26-24, 26-24, 18-25, 16-25, 13-15.

Note – durata set: 34’, 29’. 28’, 25’, 21’; muri punto: Il Bisonte 7, Pinerolo 7; ace: Il Bisonte 6, Pinerolo 9; spettatori: 868.

