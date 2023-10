Finanzieri nel club del cuoio, indagato il presidente per false fatturazioni

False fatturazioni: questo il reato per il quale è stato indagato il presidente del Fucecchio calcio Luca Lazzeri, che ha ricevuto la visita della guardia di finanza lo scorso giovedì nella sede societaria di via Buozzi. Lo riporta il quotidiano La Nazione quest'oggi. I finanzieri avrebbero raccolto documenti, fatture e il registro delle attività, ad alcuni mesi dall'ultima visita. Solo negli scorsi giorni Lazzeri è stato informato della presenza delle indagini con l'ipotesi di reato. Il presidente si è trincerato dietro un "verrà fatta chiarezza". Nel frattempo anche i risultati sportivi non sono esaltanti per i bianconeri: è arrivata la sconfitta per 3-1 nel derby contro i santacrocesi della Cuoiopelli e, sempre secondo il QN, sono dovuti intervenire i carabinieri per un principio di rissa in tribuna. Mister Dell'Agnello è stato espulso e il Fucecchio è quartultimo in classifica dopo questa sconfitta.