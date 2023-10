La Toscana vincente, convegno con Fratelli d'Italia. Meloni in diretta video

Dall'Italia vincente, alla Toscana vincente è il titolo del convegno di Fratelli d'Italia organizzato al Tuscany Hall il prossimo 22 ottobre.

L'evento è organizzato dal Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia Camera dei Deputati e dal Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia Senato della Repubblica

Programma della mattinata

Ore 9.30 - Dal Senato e dalla Camera per i territori della Regione

Un dibattito su quanto fatto nel primo anno di Governo per il futuro della Toscana, al quale parteciperanno i Capigruppo in Consiglio Regionale e i Coordinatori dei partiti di centro destra toscani.

Introduce Fabrizio Rossi, deputato FdI e Coordinatore regionale della Toscana

Intervengono Francesco Torselli - Capogruppo Fdl in Regione Toscana

Giovanni Galli - Consigliere Lega in Regione Toscana

Marco Stella - Capogruppo Forza Italia in Regione Toscana

Luca Baroncini - Coordinatore regionale Lega

Giorgio Silli - Sottosegretario agli Esteri e coordinatore di Noi Moderati

Ore 10.30 - Collegamento in diretta video con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Ore 11.30 - Dall’attuazione dei fondi del Pnrr alla legge di stabilità: l’attività dei parlamentari per i comuni toscani

Molto è stato fatto, molto sarà fatto. I parlamentari eletti in Toscana incontreranno e si confronteranno con gli eletti nei Comuni.

Introduce e modera Alessandro Capecchi, Consigliere regionale e Responsabile regionale Enti Locali. Presenti i Parlamentari Fabrizio Rossi, Riccardo Zucconi, Alessandro Amorese, Francesco Michelotti, Letizia Giorgianni, Chiara La Porta, Patrizio La Pietra, Susanna Donatella Campione, Paolo Marcheschi, Simona Petrucci, e i Consiglieri regionali Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Gabriele Veneri, Elisa Tozzi.