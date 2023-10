Maturità "al massimo", Montopoli ha premiato i suoi centisti

Sono stati ricevuti e premiati in comune a Montopoli i ragazzi e le ragazze che si sono diplomati con il massimo dei voti. Sei i giovani centisti presenti sabato pomeriggio, per il riconoscimento in municipio: Nicholas Raffa, Lorenzo Giani, Gabriele Tiresia, Alessio Gorini, Elisa Maffei, Matilde Lodovichi.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti e i volontari delle associazioni Fratres, Avis, Misericordia, Pubblica Assistenza e Auser. "Un momento di conoscenza e scambio" commentano dal comune. Infatti l'incontro, come spiegato, ha permesso di conoscere gli studenti che si sono distinti all'esame di maturità ma anche di far conoscere alle nuove generazioni le attività delle associazioni attive sul territorio.