Una 50enne romena e una 56enne ungherese sono state arrestate in flagranza di reato ieri pomeriggio dai carabinieri di Firenze Uffizi per furto con destrezza. Le donne sono state trovate nel piazzale degli Uffizi, beccate mentre rubavano il portafoglio con 300 euro a un turista americano ignaro. I carabinieri, che conoscevano le due donne, hanno fermato per arrestare le donne e hanno restituito portafoglio e refurtiva al turista.