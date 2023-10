Un 62enne è rimasto ferito quest'oggi alla riserva dell'Acquerino, in zona Poggio Acquifreddula, tra Pistoia e Sambuca Pistoiese. L'uomo si trovava in una battuta di caccia amatoriale ed è rimasto ferito attorno alle 13.30. Il figlio ha allertato il 112 che ha inviato vigili del fuoco e personale sanitario oltre al soccorso apino. L'uomo è stato recuperato e consegnato ai sanitari per il trasferimento nell'ospedale San Jacopo di Pistoia.