Sport e Cerbaie, un binomio vincente: 15 atleti e molti amatori all'evento per appassionati di running e bike

Una “prima” che ha vinto e convinto, non soltanto gli addetti ai lavori ma anche i tanti partecipanti che ieri, domenica 15 ottobre, hanno deciso di trascorrere una mattina all'insegna dello sport, alla scoperta degli angoli più caratteristici, e spesso anche più sconosciuti, delle colline delle Cerbaie.

Sono stati 115 gli iscritti all'evento ludico motorio di running e bike promosso dalla Consulta dello Sport del Comune di Fucecchio, in collaborazione con Uisp Zona del Cuoio, Asd Atletica Fucecchio, Gs Pieve a Ripoli, MotorBike e Contrada Massarella. A coloro che avevano formalizzato l'iscrizione, si sono poi aggiunti tanti appassionati che hanno colto l'occasione per una passeggiata immersi negli splendidi paesaggi collinari che circondano Fucecchio.

Ad aprire il percorso due agenti a cavallo della Polizia di Stato, ai quali si sono uniti alcuni cavalieri della zona, la cui presenza ha concorso a rendere ancor più suggestiva la manifestazione.

“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per ideare e realizzare questa bella giornata di sport, a partire dalla Consulta dello Sport, dall'Atletica Fucecchio e dal GS Pieve a Ripoli, passando per le associazioni e le aziende che hanno contribuito, fino al Comitato Uisp e alla contrada Massarella - commenta il sindaco Alessio Spinelli –. Un grazie particolare voglio rivolgerlo poi al Questore di Firenze Maurizio Auriemma, non soltanto per aver acconsentito alla presenza di due agenti a cavallo ma, più in generale, per l'impegno profuso quotidianamente nelle azioni di lotta allo spaccio sulle nostre colline. Domenica 29 ottobre è in programma un altro evento simile promosso dalla Contrada Torre, a dimostrazione che la rivalità tra contrade è tale soltanto un giorno all'anno: durante gli altri 364 si collabora e si lavora fianco a fianco per la valorizzazione e la promozione del nostro bellissimo territorio e per la crescita di tutta la comunità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa