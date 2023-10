Stelle, meteoriti e un'eclissi di sole: a Peccioli gli appuntamenti per gli astrofili

Ottobre è il mese dedicato alle stelle e Peccioli ospiterà conferenze, osservazioni guidate e dibattiti per avvicinarsi all’affascinante mondo dell’astronomia. L’evento, organizzato e promosso dall’Associazione Astrofili Alta Valdera e dalla Fondazione Peccioliper, è giunto alla sua sedicesima edizione e riserva ogni anno interessanti incontri e approfondimenti.

Il programma inizia giovedì 19 e venerdì 20 ottobre alle ore 9.45 con visite guidate del Centro Astronomico riservate alle scolaresche.

Giovedì 19 e martedì 24 ottobre alle ore 21.15 al Centro Astronomico torna il tradizionale appuntamento con l’osservazione pubblica con i telescopi della AAAV. Non mancherà l’orientamento stellare con la spiegazione della mitologia delle principali costellazioni visibili.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre dalle ore 10 alle 13 sarà possibile partecipare ad una visita guidata con osservazione del Sole.

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria 0587 672158

Presso il Centro Astronomico sarà allestita la tradizionale mostra di astronomia, dedicata alla collezione di meteoriti, curata dall’Associazione Astrofili Alta Valdera, che sarà visitabile in occasione degli appuntamenti in programma a Libbiano.

Peccioli… e intorno l’Universo 2023 farà tappa venerdì 20 ottobre alle ore 21.15 presso il Centro Polivalente di Peccioli con la conferenza a cura di Alberto Villa, presidente dell’Associazione Astrofili Alta Valdera dal titolo “20 aprile 2023: la magia di un’eclissi di Sole australiana”: il resoconto dello splendido viaggio che lo ha portato in West Australia in occasione di una rara eclissi di Sole ibrida che si è verificata, appunto, il 20 Aprile 2023. Grazie a una ricca e bellissima documentazione fotografica potrete rivivere questo eccezionale evento e ammirare luoghi splendidi, quasi incontaminati, con la caratteristica fauna e lo spettacolo di un cielo sconosciuto alle nostre latitudini.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.fondarte.peccioli.net e su www.astrofilialtavaldera.it (info: 340 5915239).

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Per gli eventi al Centro Astronomico di Libbiano è obbligatoria la prenotazione (telefonando allo 0587 672158).

La mostra presso il Centro Astronomico di Libbiano è visitabile in occasione degli appuntamenti in programma a Libbiano.

Per la conferenza di Alberto Villa al Centro Polivalente di Peccioli l’ingresso è libero senza prenotazione.

Fonte: Fondazione Pec