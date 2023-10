Ultimo libro di Raulo Rettori presentato alla Vallesiana di Castelfiorentino

Un libro di racconti brevi, dedicati prevalentemente agli animali. Con i quali condividiamo talora momenti importanti della nostra vita, considerati a pieno titolo come “membri” della nostra famiglia. O che magari ci invitano a riflettere e pensare, nel loro manifestarsi all’aperto di fronte al nostro sguardo, solo apparentemente più distaccato. E’ questo uno dei temi ricorrenti del libro di Raulo Rettori “Animali e altre storie” che sarà presentato venerdì 20 ottobre (ore 17.00) alla Biblioteca Comunale “Vallesiana” di Castelfiorentino.

Interverranno il Sindaco, Alessio Falorni, il Vicesindaco, Claudia Centi, oltre naturalmente all’autore. Letture a cura di Luciano Bertini.. Protagonisti privilegiati del volume sono, come dicevamo, gli animali, ma anche – come precisa Rettori – “episodi, considerazioni ed esperienze, spesso personali, ma non sempre, che hanno la facoltà di far riflettere e riesaminare aspetti della vita, magari tralasciati”.

Come ad esempio l’esperienza vissuta dall’autore lungo la Via Francigena, affrontata insieme ad alcuni amici nel tratto che dalla Valdelsa conduce fino a Roma. Un itinerario che offre una molteplicità di spunti narrativi, ma anche occasioni per ripensare la propria esistenza. “Tante rimembranze della vita ci sono venute incontro, camminando in silenzio – si legge nel libro – quante reminescenze, mai affrontate prima, scacciate via con fastidio o riposte nel cassetto dei ricordi, ritornavano imperiose come api fameliche e ci lasciavano trasognati di nostalgia e di vaghezza”.

Numerosi – come dicevamo - i racconti dedicati agli animali: cani, gatti, rondini, oche, perfino gli storni (osservati nella piazza principale del paese) offrono all’autore struggenti motivi di riflessione: “Ero sedotto, come rapito, da questa fantasmagoria della natura che avevo perso la cognizione del tempo ed il motivo per cui mi trovavo in quel posto”

Raulo Rettori, nativo di Colle di Val d’Elsa poi traferito a Castelfiorentino per motivi di lavoro, ha svolto per molti anni la professione medica prima di avvicinarsi alla scrittura.. Ha esordito nel 2013 on “Racconti dispersi”, seguito nel 2015 da “Raccontami”. Nel 2017 è uscito “Incontri sotto il cielo di Toscana” e nel 2022 “Ricordi di voci e volti colligiani”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa