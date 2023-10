Under 17 Eccellenza, a Siena il primo acuto stagionale

Dopo la sconfitta all’esordio per mano di Prato, arriva l’immediato riscatto per l’Under 17 Eccellenza di Alessandro Gemmi, che sul parquet della Mens Sana Basketball porta a casa i primi due punti stagionali. Al termine di una partita combattuta ed indirizzata nell’ultimo quarto, i gialloblu chiudono la pratica sul 65-72, guidati in fase offensiva dal duo Zecchi-Ticciati. Attacchi sugli scudi nel primo quarto, con le squadre che viaggiano a braccetto fino al 20-21 su cui suona la prima sirena. Un equilibrio che prosegue anche nella seconda frazione, con il botta e risposta che manda le due formazioni all’intervallo lungo in perfetta parità: 37-37. Al rientro non arriva la scossa, con i senesi che chiudono il terzo quarto avanti di tre lunghezze (55-52), finchè nella frazione finale l’Abc riesce finalmente a girare con decisione l’inerzia, incanalando la sfida. Con un parziale di 10-20 i gialloblu mettono la testa avanti e prendono definitivamente in mano il controllo, gestendo poi il vantaggio nei possessi finali.

Prossimo impegno domenica 22 ottobre alle 11.30 al PalaBetti nel derby contro il Biancorosso Empoli.

MENS SANA BASKETBALL – ABC CASTELFIORENTINO 65-72

Tabellino: Ticciati 15, Zecchi 19, Matteini, Carzoli 4, Iacopini 3, Bufalini, Niccolini, Agbegninou 2, Dimiccoli 6, Leti 4, Vallerani 7, Borghesi 12. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 20-21, 17-16, 18-15, 10-20