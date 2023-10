Use Rosa Scotti, la vittoria con Costa Masnaga porta la firma di Angelica Castellani

Signore e signori, Angelica Castellani. La splendida vittoria dell’Use Rosa Scotti all’esordio casalingo con Costa Masnaga porta in calce la firma della play marchigiana classe 2000 sulla quale Alessio Cioni ha puntato per costruirle attorno la squadra. Dopo una settimana passata fra termometro e Oki, i timori sono stati spazzati via da una prestazione sontuosa da 23 punti col 67% dalla lunga in 26 minuti in campo. “E’ stata una grandissima vittoria di squadra – attacca – la partita non si era messa bene ma abbiamo avuto la forza di rientrare e ribaltare la situazione. Il tutto, personalmente, dopo una settimana complicata nella quale mi sono allenata poco a causa della febbre che mi ha impedito di essere in palestra già da martedì sera. Lo stesso si può dire della squadra che non ha lavorato al completo visto anche che Villaruel ha avuto problemi simili. Anche per questo la vittoria vale ancora di più”. E quei 23 punti? “Non contano le prestazioni personali, mi sono messa a disposizione della squadra e viceversa. Così facendo, tutti insieme, siamo andati verso un obiettivo ed è questo che dovremo fare anche in futuro continuando a lavorare con lo stesso impegno. La strada è ancora lunga ma aver iniziato con queste due vittorie è importante. Il campionato è molto difficile ed il solo modo di affrontarlo è questo, essere un gruppo unito”.

“Dopo una prima metà bruttina – prosegue tornando a raccontare la partita – c’è stata un’importante reazione di carattere. Siamo una squadra a cui il carattere non fa difetto e lo abbiamo dimostrato dopo l’intervallo. Forse all’inizio ha pesato un po’ anche il fatto che c’era bisogno di rompere il ghiaccio. Era la prima in casa, siamo un gruppo nuovo e quindi ci può stare di avere delle difficoltà, specie con un avversario del livello di Costa Masnaga. Poi tutto è andato in discesa”.

E domenica si torna a parlare di big-match. L’Use Rosa Scotti sarà infatti impegnata nel derby di San Giovanni Valdarno, un’altra delle big del girone. Affrontarla con una Castellani così, è sicuramente un aspetto che fa ben sperare.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa