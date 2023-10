Workshop di riparazione abiti con Primark a Firenze

Primark ha annunciato oggi che ospiterà una serie di workshop gratuiti in selezionati negozi italiani che insegneranno ai clienti come amare i propri abiti più a lungo. I workshop, tenuti dalle stiliste Antonietta Circolo, Giorgia Cicatello e Laura Ciarla, insegneranno ai partecipanti le tecniche base di riparazione del cucito a mano, la riparazione delle cerniere e la sostituzione dei bottoni. I workshop si terranno il 12 ottobre in Via Torino a Milano, il 19 ottobre a Firenze e il 26 ottobre a Roma Est.

L’attivazione di questi workshop dedicati alla riparazione degli abiti in tutta Italia avviene a seguito di un programma pilota di successo in diversi paesi europei nello scorso anno. Infatti, ad oggi Primark ha ospitato oltre 100 workshop di riparazione nel Regno Unito, in Irlanda, Germania, Francia e Paesi Bassi.

Le sessioni gratuite sono adatte ai principianti, cui verrà fornita una borsa riutilizzabile e un kit da cucito. Le lezioni si concentreranno sulle tecniche di riparazione e sulle nozioni base di moda, con l'obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per riparare e reindossare i propri abiti.

I laboratori di riparazione rientrano nella più ampia strategia di sostenibilità di Primark: Primark Cares. Primark si è impegnata a diventare un’azienda più sostenibile e circolare entro il 2030 e sta cambiando il modo in cui produce e acquista i prodotti.

L’anno scorso Primark ha lanciato la sua prima linea di prodotti circolari utilizzando il nuovo Circular Product Standard, basato sui principi stabiliti dalla Ellen MacArthur Foundation.

Oltre a questo, Primark si impegna a migliorare la durata dei suoi capi di abbigliamento entro il 2025 e ha creato un quadro di riferimento per la durabilità.

ORARI 19 OTTOBRE: FIRENZE

11.30 – 13.00

16.00 – 17.30