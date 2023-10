Abbonamenti tpl finanziati da Crédit Agricole per gli studenti dell'Università di Firenze

Crédit Agricole Italia e Università di Firenze hanno siglato un accordo di collaborazione volto ad offrire agli studenti la possibilità di rateizzare il costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico extraurbano.

Crédit Agricole Italia metterà a disposizione degli iscritti all’Ateneo fiorentino un finanziamento dedicato, fino a 500 euro in 6 mesi a tasso zero, per agevolare l’accesso agli abbonamenti e promuovere al contempo la mobilità sostenibile, in linea con i valori del Gruppo.

L’accordo rafforza e arricchisce la rete di relazioni intrattenute da Crédit Agricole Italia con alcune delle più autorevoli realtà italiane dell’alta formazione.

Per l’Università di Firenze l’iniziativa conferma l’impegno a favore della mobilità studentesca, dopo le agevolazioni per il trasporto pubblico urbano. Andrà a beneficio di studentesse e studenti pendolari o che devono raggiungere le sedi universitarie fuori dall’area urbana: si tratta, perciò, di un’azione particolarmente utile in un momento critico come quello attuale per la crisi degli alloggi studenteschi.

L’attenzione a garantire ai suoi studenti il diritto allo studio anche attraverso la possibilità di ottenere condizioni agevolate per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, unita alla sensibilità verso i temi sociali e la sostenibilità, hanno costituito un terreno d’incontro ideale tra una banca internazionale e una realtà universitaria aperta al mondo che registra oltre 50mila iscritti e più di 9mila laureati all’anno.

Fonte: Crédit Agricole Italia