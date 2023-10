Aggredì e violentò una donna a Firenze: individuato dopo 10 anni

Insieme a due complici attirò in una trappola una prostituta nigeriana, che venne picchiata, violentata e rapinata sul lungarno dei Pioppi, a Firenze, la notte del 28 ottobre 2013. Dopo le violenze i tre ragazzi le portarono via la borsa e il cellulare.

A distanza di dieci anni, un presunto assalitore è stato rintracciato dalle forze dell'ordine e per un ventottenne romeno, accusato di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo e rapina, la procura fiorentina ha chiesto il rinvio a giudizio.

Nel 2015 il tribunale aveva disposto il non luogo a procedere perché l'allora 18enne risultava irreperibile, ma le ricerche degli investigatori non si sono mai fermate. Un altro aggressore era stato identificato: all'epoca aveva 15 anni e ha seguito il percorso della giustizia minorile. Il terzo non è stato mai individuato.