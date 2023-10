Boccaccesca, ci sono numeri da record per il 2023

Per la sua 25esima edizione Boccaccesca raccoglie ed ottiene numeri da record; tantissimi i visitatori che nella tre giorni sono stati presenti a Certaldo ed hanno apprezzato l’iniziativa, che grazie ad un grande sforzo organizzativo è riuscita a collezionare numeri mai raggiunti negli scorsi anni.

Quest’anno l’iniziativa ha raggiunto un traguardo importante, che racconta quanto Boccaccesca sia ormai una rassegna consolidata e apprezzata nella promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche ed artigianali del panorama nazionale.

Boccaccesca è stata caratterizzata da un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero, che hanno coinvolto sia la parte bassa sia il cuore medioevale di Certaldo Alto. La manifestazione ha accolto circa 30.000 visitatori; ed ha registrato interesse e coinvolgimento anche sui social riuscendo così a creare un legame tra tradizione ed innovazione, ed attraendo così anche un pubblico più giovane.

Nel Borgo Alto, grande successo per i classici banchi di Boccaccesca, con espositori provenienti da molte regioni italiane che hanno esposto i loro prodotti di eccellenza. Sempre nel Borgo Alto si è tenuto “Degustando per la via” con alcuni esercenti di Certaldo Alto che hanno preparato piatti da degustare accompagnando lo street food degli espositori.

L’Enoteca di Boccaccesca si è confermata un palcoscenico per i grandi vini; che potevano essere degustati nel calice marcato Boccaccesca in un percorso itinerante tra ottime produzioni vinicole del territorio. Successo anche per l’Osteria di Boccaccesca che sul parterre di Palazzo Pretorio, a cura del Comitato degli abitanti di Certaldo Alto, ha accolto il pubblico con “le caldarroste”.

Importante anche la presenza dei gemellaggi del Comune di Certaldo che sono stati ospitati sulla terrazza Calindri; ed hanno rappresentato un viaggio enogastronomico alla scoperta di nuovi sapori.

Grande soddisfazione, anche, per il momento atteso, condotto da Annamaria Tossani, dei Cuochi al Palazzo che si sono avvicendati ai fornelli davanti al Palazzo Pretorio. Protagonisti i piatti di Cuochi eccellenti come Omar Dhib - Enoteca Bruni (Firenze), Giuseppe Papallo – L’Architettura del cibo (Firenze), Nicholas Duonnolo - Ménagère (Firenze), Francys Salazar – Sevi (Firenze), Fabio Nistri – Degusteria italiana (Firenze), Paolo Gori – Burde (Firenze). Senza dimenticare “L’Aperitivo” a cura di Cosimo Neri del Salotto Negroni 1919 di Certaldo.

Boccaccesca ha pensato anche ai bambini, che sono stati i protagonisti della rassegna “Oggi cucino io”; dove, i piccoli, guidati da Sara Conforti, storica cuoca di Boccaccesca, hanno realizzato la loro merenda.

Il Premio Boccaccesca, che si è svolto nel Cortile di Palazzo Pretorio ed ha visto la presenza Sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, è stato presentato da Annamaria Tossani e assegnato a Eike Schmidt, per aver portato “Le Gallerie degli Uffizi” nel mondo dei giovani e giovanissimi attraverso il linguaggio dei social. Proprio i social che quest’anno sono stati invasi, letteralmente, dalla presenza di Boccaccesca e hanno permesso di arrivare ad un pubblico ancora più ampio. Da quest’edizione, inoltre, Boccaccesca può vantare un nuovo sito internet dedicato (www.boccaccesca.it), che è stato inaugurato pochi giorni prima dell’avvio della manifestazione.

Nel Borgo Basso, in Piazza Boccaccio, il protagonista indiscusso è stato lo street food con “Degustando in Piazza”; bar, ristoranti, enoteche e gelaterie sono diventate “soste” di un itinerario all’insegna del gusto.

Elemento innovativo di questa edizione è stato l’intrattenimento musicale che è stato particolarmente apprezzato e ha registrato presenze importanti come lo spettacolo di Radio Stop Party.

“Abbiamo festeggiato alla grande la 25esima edizione di Boccaccesca, con numeri da record mai registrati e un apprezzamento da parte del pubblico che ci riempie di orgoglio, e ci spinge a lavorare al meglio per il futuro . – afferma Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione - Vedere le strade e piazze di Certaldo affollate di persone di ogni età ci ha fatto pensare che abbiamo lavorato ad un programma in grado di creare attrazione e coinvolgimento. Boccaccesca si conferma, ancora una volta, una vetrina privilegiata dei Piaceri del Gusto sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione dell’iniziativa”.

“Questa 25esima edizione di Boccaccesca ha ottenuto risultati clamorosi ma non inaspettati, perché dietro all’organizzazione dell’iniziativa c’è uno sforzo organizzativo importante, per realizzare un programma che riesca ad attrarre e coinvolgere un pubblico vasto. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Firenze – Siamo soddisfatti per il lavoro svolto, e soprattutto sono rimaste soddisfatte le attività che hanno preso parte a Boccaccesca in modo diretto ed indiretto; ed è importante sottolineare come l’ottima riuscita di eventi di questo tipo riescono a dare una spinta importante al comparto del commercio e del turismo del paesi del nostro territorio”.

"La venticinquesima edizione di Boccaccesca è stata un autentico trionfo - commenta il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini -. La manifestazione, che ha ormai raggiunto un quarto di secolo di storia, ha superato tutte le aspettative con una forte partecipazione di visitatori e appassionati dell'enogastronomia, sia nella parte alta che in quella bassa della città. Nonostante il suo lungo retaggio, Boccaccesca è riuscita a rimanere al passo coi tempi, offrendo un mix di tradizione e innovazione. Questo equilibrio ha dimostrato che la rassegna ha ancora un grande futuro davanti a sé, in grado di adattarsi alle esigenze e ai gusti del pubblico moderno. Grazie a Confesercenti che ha organizzato, Claudia Palmieri direttrice artistica e tutte e tutti coloro che hanno collaborato".

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti