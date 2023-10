Il Comune cerca un gestore del Centro I Lecci per ristorante e centro convegni

Prende il via la manifestazione d’interesse per la ricerca di nuovi soggetti interessati alla gestione del Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci." Il Comune di Montespertoli ha emesso un Avviso di manifestazione di interesse per individuare i soggetti idonei a partecipare alla procedura per la concessione del servizio di promozione del territorio presso il centro per il triennio 2024-2026.

"Siamo alla ricerca di soggetti capaci di valorizzare e promuovere la struttura nella sua interezza, gestendo sia la parte del museo, sia quella dell'enoteca che dell'auditorium, con l'obiettivo di promuovere e di raccontare attivamente il nostro territorio e le sue eccellenze. In questa fase, invitiamo chiunque abbia delle idee a partecipare alla manifestazione di interesse.” dichiara l’Assessore al turismo, Alessandra De Toffoli.

L'immobile offre un'opportunità unica per la promozione del territorio e l'attività commerciale del ristorante/enoteca "I Lecci": al suo interno sarà possibile organizzare eventi, convegni, mostre, promuovere e realizzare visite guidate e tanto altro ancora viste le ampie sale a disposizione e la parte del ristorante. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 26 Ottobre 2023, all'indirizzo di posta elettronica comune.montespertoli@postacert.toscana.it. La migliore offerta sarà selezionata sulla base della qualità progettuale.

Gli operatori economici interessati dovranno essere registrati sul sistema telematico START e possedere un certificato di firma digitale in corso di validità.

Per ulteriori dettagli e informazioni, si prega di fare riferimento all'Avviso di Manifestazione di Interesse completo sul sito web del Comune di Montespertoli: https://bit.ly/400fzLz

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa