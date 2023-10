Contemporaneo, si inizia con La Romanina con Anna Meacci

Inizia con il botto la rassegna del Teatro contemporaneo al Minimal Teatro di Empoli.

Martedì 24 ottobre alle 21 in scena Romanina di Anna Meacci e Luca Scarlini, con Anna Meacci, tratto da "Io, la romanina. Perché sono diventata donna" di Romina Cecconi, regia di Giovanni Guerrieri. Lo spettacolo, inserito nel Queer tour 2023, è in collaborazione con Arcigay Firenze

Romina Cecconi è stata tra le prime in Italia a cambiare sesso e la sua storia è stata un segno importante di un costume che cambiava e di cui fu clamorosamente protagonista. Nel 1975 riassunse nel libro "lo la Romanina" le ragioni della sua scelta e le peripezie di un percorso che, per quanto accidentato, viene narrato sempre con piglio deciso e con un humour tagliente che non indietreggia di fronte alle prevaricazioni di una legge che la volle prima nel carcere maschile e poi in quello femminile. L'attrice Anna Meacci, che ha al suo attivo numerosi interventi sulle storture della normalità e sulle apparenti follie del vivere sociale, ripercorre questa vicenda, tra ironia e pietas, raccontando allo stesso tempo un pezzo di storia del Belpaese e delle sue numerose contraddizioni.

Lo spettacolo teatrale sarà seguito dal Queer talk Solo ciò che vediamo esiste con Sabrina Mills. Un’occasione per portare uno sguardo altro su tematiche lgbtqia*. Attraverso le parole e le storie delle persone della multiforme comunità LGBT* si vuole raccontare di bisogni e desideri delle persone trans.

Il programma del Teatro contemporaneo prosegue mercoledì 24 gennaio- in occasione del Giorno della Memoria- con Lettere sul legno di e con Elisabetta Dini e con Matteo Taranto, produzione Officine Tok, mercoledì 31 gennaio Sacchi di sabbia propongono Pluto da Aristofane; giovedì 15 febbraio Saverio Tavano porta in scena Formiche con Gerri Cucinotta e Luca Massaro; domenica 10 marzo Sid-fin qui tutto bene di Cubo Teatro con Alberto Boubakar Malanchino, spettacolo vincitore del premio In Box 2023; il 17 aprile la nuova produzione di Teatro popolare dell’arte Edda-ascesa e caduta di una figlia ribelle di e con Chiara Migliorini.

Per la rassegna Teatro contemporaneo biglietto solo spettacolo 8 euro, spettacolo più aperitivo 12 euro. La formula con aperitivo sarà attiva a cominciare dallo spettacolo del 24 gennaio.

Per lo spettacolo La Romanina ingresso gratuito, gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it o a spazio.trans@arcigayfirenze.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro