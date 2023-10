Cooperazione tra Italia e Paesi Africani: corso di alta formazione su protezione dei dati personali e lotta alla cybercriminalità

Si consolida la cooperazione tra Italia e Paesi africani grazie al contributo della Scuola Superiore Sant’Anna e al determinante supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si è appena concluso il corso di alta formazione organizzato dal nostro Paese, promosso con successo dalla Scuola Superiore Sant'Anna, in collaborazione con i partner locali africani e rivolto a magistrati del Camerun, Ciad, Mali e Niger per approfondire i temi legati alla protezione dei dati personali e alla lotta contro la cyber-criminalità.

Il corso ha coinvolto numerosi professionisti, esperte ed esperti di spicco nel settore, come Gianluca Grasso (Scuola Superiore della Magistratura); Marilena Missorici e Chiara Romano, funzionarie del Garante per la protezione dei dati personali; Denise Amram e Francesca Gennari della Scuola Superiore Sant’Anna; Alberto Perduca, già Procuratore della Repubblica.

Grazie al contributo delle relatrici e dei relatori, il corso, che si è articolato in diverse giornate di didattica erogata in modalità “a distanza”, ha approfondito diverse tematiche per potenziare le competenze nel campo della sicurezza informatica, consolidando le capacità di garantire, ad esempio, il rispetto della privacy e la protezione di dati sensibili, la conformità legale, la prevenzione di attacchi cibernetici.

Il corso di alta formazione a favore di attori giudiziari di Camerun, Ciad, Mali e Niger ha visto impegnata la Scuola Superiore Sant’Anna, dopo iniziative analoghe che si sono svolte tra il 2018 e il 2022, in particolare con il progetto “Rafforzare i sistemi giudiziari dei Paesi africani attraverso la formazione (2022-23)”, dimostrando in maniera ulteriore il consolidamento della cooperazione internazionale nel cruciale ambito della formazione e di costruzione e sviluppo delle capacità (capacity building), grazie al supporto determinante garantito dalla Farnesina. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha confermato il suo impegno in queste iniziative con la partecipazione del Consigliere Mario Bartoli, della Direzione Generale per la Mondializzazione e Affari Globali, alla cerimonia di chiusura del corso.

“Questa iniziativa – commenta Andrea de Guttry, direttore del corso di alta formazione e professore ordinario di Diritto internazionale alla Scuola Superiore Sant’Anna – rappresenta un ulteriore passo avanti nella consolidata collaborazione con i Paesi africani nella formazione su tematiche cruciali per il rafforzamento del sistema giudiziario e dello stato di diritto”.

Fonte: Ufficio Stampa