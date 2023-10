Donna accoltellata a Pontedera: resta in carcere l'ex fidanzato

Rimane in carcere il livornese di 46 anni che sabato scorso ha aggredito e ferito con una coltellata alla gola la sua ex fidanzata in strada a Pontedera.

Oggi il gip ha convalidato l'arresto, applicando la misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio. L'ex bagnino, al momento dell'arresto, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria pontederese dove era in attesa di prendere in treno per tornare a Livorno, non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento.

Per quanto riguarda la vittima, migliorano le condizioni di salute della donna, che resta ricoverata all'ospedale Lotti di Pontedera anche se non sarebbe più in pericolo di vita.