Elezioni a Fucecchio: Picchianti candidato sindaco di FdI e FI

Vittorio Picchianti, coordinatore di Fratelli d'Italia per Fucecchio, ha rotto gli indugi e ha accettato la candidatura fatta la settimana scorsa dai coordinamenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia sul suo nome per la corsa a sindaco, in vista delle amministrative del prossimo anno a Fucecchio.

"Nonostante questo sia stato il punto di arrivo di un largo confronto durato mesi e avuto con tutti i partiti del centrodestra e con gran parte del mondo civico cittadino - afferma Picchianti - ho avuto comunque bisogno di un momento di riflessione perché non si può accettare a cuor leggero l'onore e l'impegno di poter rappresentare e amministrare i propri concittadini. Sicuramente la risposta non può che essere positiva per il bene che voglio a questa comunità dove ho deciso di costruire la mia famiglia e dove i miei figli stanno crescendo".

"Assieme agli amici che sono stati parte importante di questa decisione, abbiamo ritenuto doveroso e un atto di correttezza nei confronti dei nostri concittadini presentare già con largo anticipo la figura di chi si candida ad essere alternativa all'attuale amministrazione. Fucecchio ha bisogno di un cambio di paradigma e soprattutto di persone che possano tornare a sognare un futuro slegato da logiche di partito o di convenienza elettorale che impediscono di amministrare nell'interesse di Fucecchio e che non hanno nessuna prospettiva di lungo termine".

"Nonostante la mia sia una candidatura pienamente e orgogliosamente politica sono convinto, assieme al gruppo affiatato che sto costruendo, di poter riuscire ad avere quella indipendenza e quella novità che mi permetteranno di fare quello che serve a Fucecchio. E' anche per questo che ho già provveduto a fare un passo di lato e lasciare la guida di Fratelli d'Italia che a Fucecchio ho contribuito a far nascere. Un gesto sentito di responsabilità e di garanzia nei confronti degli amici della coalizione e dei cittadini tutti che devono vedere nei propri rappresentanti non dei dirigenti di partito, ma persone come loro".

"Se dovessi essere eletto, erediterò tanti dossier che già adesso dovranno essere oggetto di attenta riflessione nella prossima campagna elettorale e di azione già a partire dai primissimi giorni successivi al mio eventuale, futuro insediamento. Sicurezza, decoro, rilancio del commercio, spazi verdi, conti pubblici, raccolta rifiuti, rilancio dello sport, valorizzazione del Palio sono soltanto alcune delle criticità che, se ben affrontate, da problemi possono diventare risorse di crescita. Conosco bene il mondo delle società sportive, delle contrade, dell'associazionismo cattolico e laico e sono convinto che soprattutto in questi ambiti si debba agire per la tutela e la piena crescita dei nostri giovani essendo di vero aiuto alle famiglie".

"Il progetto che si sta delineando si indirizza a tutti, indistintamente. Credo fermamente nell'alto valore nella politica, ma credo anche in un vero civismo che non sia soltanto un modo di amministrare il consenso come, purtroppo, abbiamo visto succedere in passato.

Posso fare poche promesse, ma mi impegno fermamente, già da ora, ad essere attento a tutte le istanze che arriveranno da chiunque e da qualunque livello".

"Potremo, finalmente, vantare un rapporto privilegiato con le istituzioni nazionali per una vera collaborazione che contribuirà a fare ancora più grande il nostro paese e dargli, finalmente, la guida che si merita".

Fonte: Ufficio Stampa