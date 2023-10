Elezioni Empoli, Lega e Udc stringono accordo di programma

"I Segretari Comunali della Lega, Tiziana Bianconi e dell' Udc, Antonio Bossa annunciano l'inizio di una nuova e forte collaborazione programmatico-politica verso il voto per Empoli 2024. Abbiamo capito che molte delle nostre idee e dei progetti per il rilancio della città coincidevano ed era giusto lavorare insieme per la città con forza e passione."

"Sicurezza, futuro del Centro Storico, Casa ed Edilizia popolare, ma anche la riapertura del Tribunale e le infrastrutture per il rilancio della città questi saranno alcuni dei temi su cui punteremo. La coalizione di Centrodestra, unita più che mai, dopo il trionfo delle elezioni per il Governo del Paese è adesso pronta anche per governare ad Empoli."

"Siamo pronti come Lega ed Udc a lanciare le nostre proposte per un Programma del Centrodestra forte e condiviso con Fratelli d'Italia e Forza Italia. I cittadini di Empoli vogliono il cambiamento! Mai come questa volta l'opportunità passerà dalle loro mani e dalla loro scelta sulla scheda elettorale. Avanti tutta, verso Empoli 2024!"

Tiziana Bianconi, segretario Lega Empoli

Antonio Bossa, segretario Udc Empoli