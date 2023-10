Domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 21, alla Manifattura Tabacchi si terrà la prima Convention pubblica di “Anima Firenze 2030”, nel corso della quale sarà lanciata ufficialmente la candidatura a sindaco di Firenze dell'imprenditore Giovanni Fittante e presentato il programma (in 12 punti) per la città in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il progetto di Anima Firenze ha preso vita con il coinvolgimento di 100 personalità del mondo professionale, imprenditoriale culturale e associativo, espressione di chi vive Firenze e la sua area metropolitana, e che, per esperienza diretta, hanno conoscenza dei problemi e delle criticità della città, nonché delle loro possibili soluzioni. Il 2030 fa riferimento invece all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu.

"La prima Convention di Anima Firenze 2030 si terrà in un nuovo padiglione della Manifattura Tabacchi, simbolico esempio di rigenerazione urbana. Sia per la location che per il tipo di serata – dichiara Giovanni Fittante - la vivremo come una festa: sarà un’occasione per condividere una sana passione civile nell’interesse di Firenze. L’obiettivo non è quello di criticare o polemizzare ma di guardare al futuro per costruire la Firenze di domani mettendo in campo soluzioni concrete ed applicabili in 5 anni di consiliatura".

Durante la serata interverranno sul palco, tra gli altri, Ugo De Vita, autore, attore e regista teatrale, Niccolò Rinaldi, scrittore, giornalista, alto funzionario europeo e già Europarlamentare, Valentina Borgogni, presidente dell’Associazione Vittime della Strada Gabriele Borgogni onluss e la scrittrice Gabriella Izzi Benedetti. Sarà inoltre inviato un video messaggio da Luciana Sbarbati, segretario nazionale dei Repubblicani Europei.

Chi è Giovanni Fittante

Fittante, classe 1961, di origini calabresi ma fiorentino d'adozione, è laureato in Scienze Politiche. Imprenditore di successo è stato consigliere comunale a Palazzo Vecchio. Nel 2018, dopo un’importante esperienza ventennale nell’interior design, ha ideato Villa Vittoria, oggi realtà di punta dell’intrattenimento della città di Firenze, con un format che coniuga bellezza, armonia, buona musica, buon cibo e cultura. Convinto da sempre che la cultura debba uscire dai salotti e raggiungere nuovi spazi, ha avuto l’intuizione di creare Villa Vittoria Cultura, che nell'edizione 2023 ha visto la presenza di 90 tra autori, relatori e personalità illustri nel corso dei 30 eventi gratuiti ai quali hanno partecipato 5.500 persone.