Entro fine novembre al via il cantiere per la nuova scuola di Marginone: lavori aggiudicati in via definitiva

Ora è ufficiale: entro fine novembre - termine imposto dal Pnrr - partirà il cantiere per la realizzazione della nuova scuola primaria di Marginone. I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva proprio in questi giorni. La nuova scuola sostituirà quella esistente e consentirà alle future generazioni di avere spazi più grandi e più moderni, maggiormente funzionali alla didattica, sostenibili anche dal punto di vista ambientale.

Un’opera a cui la giunta D’Ambrosio pensa e lavora fin dal primo mandato: nel 2018, infatti, l’amministrazione comunale aveva candidato il progetto in Regione Toscana per ottenere i fondi Bei (Banca europea degli investimenti) sull’edilizia scolastica, piazzandosi però nella parte bassa della graduatoria. Nei mesi scorsi, invece, quella graduatoria è cambiata e la nuova scuola di Marginone ha ottenuto il finanziamento, pari a un milione e 400mila euro proveniente dal PNRR (importo complessivo dell’opera 2.2 milioni di euro).

“Da quando abbiamo avuto la notizia dell’ottenimento del finanziamento - commenta l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei - ci siamo attivati con gli uffici per non perdere questa opportunità. Abbiamo lavorato moltissimo per rispettare la scadenza del Pnrr, che vuole che entro la fine di novembre parta il cantiere, e fare tutti i passaggi necessari. Oggi, con l’aggiudicazione definitiva, possiamo dire di essere a buon punto e di essere pienamente in linea con le tempistiche che ci eravamo dati. Allo stesso tempo andiamo avanti anche con il cantiere della nuova scuola media: nonostante il doppio ricorso, effettuato sia dalla ditta seconda classificata, la Travex, sia dall’aggiudicataria, la Legnotek, il Consiglio di Stato che sta valutando la situazione ci ha permesso di iniziare i lavori entro il 30 novembre proprio con la Legnotek. Si tratta di un passo in avanti importante che ci permette di lavorare serenamente e di avere garantiti i fondi del PNRR. Abbiamo già recepito dalla Legnotek le migliorie al progetto proposte in sede di gara, che andranno ad aumentare il livello già elevato di qualità della scuola”.

“Si procede spediti - aggiunge il sindaco Sara D’Ambrosio - anche con Marginone, perché da sempre l’attenzione per la scuola è massima. La scuola è al centro di tutta la nostra attività e con essa i giovani e le nuove generazioni, che rappresentano il futuro di questo paese. Anche questa sarà una scuola all’avanguardia, il cui progetto è stato concordato anche con il dirigente scolastico e con le insegnanti di Marginone: aule grandi, completamente accessibile, spazio verde intorno, con spazi adeguati per la didattica e per dare la possibilità al territorio di vivere questi ambienti anche fuori dall’orario scolastico”. Il nuovo edificio sorgerà tra via di Poggio e via Generale La Marmora, sarà sviluppato su un solo piano per 1100 metri quadrati, con la palestra di 200 metri quadrati, due laboratori, cinque aule molto grandi, spazi per insegnanti e personale scolastico. L’edificio sarà inoltre energeticamente efficiente e moderno, sotto ogni punto di vista.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa