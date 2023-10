Fattoria La Villetta, la Camera di Commercio premia l'impresa di Cerreto

C’è anche un’impresa di Cerreto Guidi fra le 60 della Città metropolitana di Firenze che hanno ricevuto presso la Camera di commercio, il premio "Firenze e il lavoro", un importante riconoscimento nato negli anni ’50.

L’azienda in questione, premiata nella categoria delle “imprese giovanili”, è la Fattoria La Villetta Società Agricola.

L’impresa porta avanti l’attività della fattoria di famiglia nata per valorizzare un prodotto tipico come l’olio d’oliva di Mignola cerretana (di cui la fattoria è stata nominata dalla Regione Toscana coltivatore custode) e per diffondere l’utilizzo delle rose antiche in cucina. Oggi la fattoria possiede oltre 1000 rosai alcuni dei quali molto rari e produce petali di rose bio per uso alimentare, ingrediente per il risotto di Gabriele D’Annunzio che il poeta serviva ad Eleonora Duse.

L’attestato alla Fattoria è stato consegnato alla presenza del Vice Sindaco di Cerreto Guidi Paolo Feri che a nome dell’Amministrazione comunale si è congratulato con l’azienda per un premio che è un motivo di orgoglio per tutta la comunità.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa