Festa dell’'Albero al Quartiere 4, nuove piante per mano dei più piccoli

Hanno preso il via il 17 ottobre le iniziative del Quartiere 4 per la Festa dell’Albero.

"Sono in tutto sette, due in più dell’anno scorso, gli appuntamenti 2023 con la nostra Festa dell'Albero – dichiara il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –. In prima fila sempre le giovanissime leve degli istituti comprensivi del Quartiere 4, impegnati, sotto la guida dei loro insegnanti e del personale comunale, a prendersi cura con amore e passione del proprio verde. Sette occasioni per vivere la natura insieme in allegria e consapevolezza crescente del patrimonio rappresentato dagli alberi: l’educazione all’ambiente è per noi un punto fermo dell’educazione globale di bambine e bambini. Inoltre, con le feste dell'albero viene anche incrementato il patrimonio arboreo dei nostri giardini pubblici e scolastici. Quindi: educazione ambientale, ma anche concreta azione di sostenibilità e contrasto al riscaldamento globale. E l’albero, come il Barbalbero del Signore degli Anelli di Tolkien, simboleggia proprio l'amore e il rispetto della natura rappresentato, quasi disegnato, nelle forme eleganti di questi indispensabili testimoni del tempo e del ciclo della vita: dalle radici allo sguardo verso il cielo e il futuro".

Di seguito, il calendario completo degli eventi di piantumazione di nuovi alberi che raccoglie per il 2023 le richieste provenienti proprio dal mondo della scuola:

martedì 17 ottobre, ore 9.30, nel giardino della scuola primaria Anna Frank, inaugurazione del Bosco Didattico nell’àmbito delle proposte educative Unicoop

martedì 24 ottobre, ore 10, nel giardino della scuola primaria M.L. King

martedì 7 novembre, ore 10.30, nel giardino Sergio Rusich, insieme ai bimbi della scuola primaria Montagnola

giovedì 9 novembre, ore 10, nel Parco di San Bartolo, insieme ai bimbi della scuola primaria Locchi

giovedì 9 novembre, ore 16, nel giardino asilo nido Gallo Cristallo

martedì 14 novembre, ore 10, nel giardino della scuola primaria Don Milani

martedì 21 novembre, ore 10/18, in collaborazione con Legambiente, alla Fattoria dei Ragazzi, in Via dei Bassi 12.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa