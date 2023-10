Fucecchio al TTG di Rimini per parlare di cammini storici

Un incontro per parlare della valorizzazione e della promozione dei cammini storici toscani. È quello che si è tenuto lo scorso 12 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini, la più grande manifestazione italiana dedicata al turismo mondiale, promosso da Toscana Promozione Turistica. All'incontro, che si è tenuto nel padiglione dedicato alla nostra regione, si è parlato del progetto "Cammini" della Regione Toscana, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni capofila dei vari cammini storici toscani. Tra loro anche l'assessore al turismo di Fucecchio Daniele Cei, in quanto Comune capofila della Via Francigena Toscana Centro Sud e della Romea Strata toscana.

"Questa amministrazione ha sempre creduto nell'importanza di investire sui cammini storici e nel ruolo di crocevia che Fucecchio ha avuto fin dal medioevo – commenta l'assessore Daniele Cei -, anche quando in pochi conoscevano il tragitto della Via Francigena e nessuno ancora parlava di Romea Strata. Adesso che sempre più pellegrini percorrono le nostre terre e i cammini sono visti come una risorsa su cui investire per attrarre turisti ed appassionati, siamo ancora più convinti delle nostre idee ed intenzionati ad investirci anche in futuro".

