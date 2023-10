Gaber e il Teatro-Canzone nelle Università, Scanzi e Luporini attesi a Firenze

Giorgio Gaber è stato un indiscusso protagonista dello spettacolo e della cultura italiana del secondo ‘900. La sua attività artistica ha avuto inizio alla fine degli anni ’50 ed è terminata nel 2003, anno della sua prematura scomparsa. Nei suoi vent’anni di attività la Fondazione Giorgio Gaber si è costantemente impegnata nel divulgare e valorizzare la figura e l’opera dell’artista attraverso pubblicazioni editoriali, attività didattiche, mostre, festival, rassegne, incontri e spettacoli teatrali.

In occasione del ventennale dalla scomparsa dell’artista, sulla scia del successo degli appuntamenti nelle università di Napoli e Milano, per il 2023 la Fondazione Gaber promuove nelle principali università italiane una serie di incontri e convegni che coinvolgano, in modo trasversale, le facoltà umanistiche. L’intento del progetto è duplice: da un lato disseminare la conoscenza del Teatro-Canzone di Gaber presso il pubblico più giovane, quello degli studenti universitari, che per motivi anagrafici non ha avuto occasione di vedere dal vivo gli spettacoli e le performance dell’artista; dall’altro, e in forma collegata, mostrare l’attualità del pensiero di Gaber e la sua valenza formativa.

La città di Firenze insieme alla Fondazione Gaber, sarà ora la prima protagonista di una imperdibile serie di appuntamenti rivolti agli studenti universitari e non solo, un evento speciale dedicato al Signor G, con letture, filmati e riflessioni sulla sua opera. Firenze è una città che Gaber stesso amava particolarmente, e che considerava dotata di una particolare intelligenza, ma anche di grande ironia e per questo complessa. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 ottobre alle ore 16.00 presso l’Aula Magna del rettorato dell’Università degli studi di Firenze - Piazza San Marco, 4.

L’iniziativa è realizzata con il supporto delle Attività di spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze.

Intervengono: Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, Andrea Scanzi, giornalista e scrittore, Paolo dal Bon, presidente della Fondazione Gaber, Lorenzo Luporini, Fondazione Gaber.

L’evento è libero fino a esaurimento posti. È richiesta la prenotazione all’indirizzo: eventi@unifi.it

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell’Ateneo: www.unifi.it/webtv

CALENDARIO APPUNTAMENTI

- Mercoledì 25 ottobre - Firenze: Università degli studi di Firenze, Aula Magna del Rettorato, ore 15.00

- Lunedì 30 ottobre - Milano: Scuole Medie Superiori della Città di Milano, Auditorium Gaber - Grattacielo Pirelli, ore 11.00

- Martedì 7 novembre - Genova: Teatro Nazionale e Università di Genova, Teatro Eleonora Duse, ore 10.30

- Martedì 21 novembre - Bari: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Aula Magna, ore 15.30

- Mercoledì 22 novembre - Lecce: Università del Salento, Rettorato dell’Università del Salento, ore 15.00

- Martedì 28 novembre - Bologna: Università di Bologna, DamsLab La Soffitta, ore 15.00

- Lunedì 18 dicembre - Trieste: Università degli Studi di Trieste, Aula Magna, ore TBC

Non soltanto nelle università: il genio libero di Gaber è pronto a rivivere anche sul grande schermo, autentico protagonista di uno speciale evento culturale e musicale nel panorama cinematografico: Io, noi e Gaber, il primo docufilm su Giorgio Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani.

Presentato domenica 22 ottobre in proiezione speciale alla diciottesima Festa del Cinema di Roma, Il docufilm sarà proiettato in anteprima sabato 4 novembre presso il Cinema Astra, e il 6, 7 e 8 novembre presso il Cinema The Space Firenze Novoli e il Cinema Astra, e in numerose sale cinematografiche italiane.

Promosso dalla Fondazione Gaber, il docufilm è prodotto da Atomic in coproduzione con RAI Documentari e LUCE CINECITTÀ e distribuito da Lucky Red.

Le prevendite sono disponibili da ora su ionoiegaberalcinema.it.

Fonte: Ufficio Stampa