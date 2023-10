Gattile di Pontetetto, il progetto esecutivo entro la fine dell’anno

In seguito ai diversi sopralluoghi, dati raccolti e report, accogliendo le istanze del volontariato felino cittadino, l’amministrazione comunale ha dato seguito all’impegno di garantire agli addetti ai lavori una struttura adeguata per la cura e l’accudimento dei gatti, con la presentazione della prima bozza di progetto di potenziamento della struttura, avvenuta questo pomeriggio (martedì 17 ottobre).

Erano presenti per l’amministrazione gli assessori Cristina Consani e Fabio Barsanti, oltre ad alcuni funzionari degli uffici comunali per illustrare i dettagli del progetto e i rappresentanti delle associazioni feline del territorio. La bozza del progetto sarà oggetto di ulteriori confronti, per eventuali modifiche o integrazioni nella pianificazione e sviluppo delle azioni. La consegna del progetto esecutivo è prevista entro la fine dell'anno, mentre per l'inizio dei lavori si stima primavera 2024.

Il gattile di Pontetetto presenta infatti ad oggi, secondo le segnalazioni dei volontari e delle associazioni competenti, diverse criticità strutturali e non solo. All’inizio dei lavori presso il gattile saranno affiancate iniziative finalizzate al sostegno economico degli addetti ai lavori, per sterilizzazioni e medicazioni, oltre ad un tavolo di confronto costante con le realtà del territorio.

“Un forte segnale per tutti coloro che da anni dedicano tempo e risorse alla cura dei gatti – hanno dichiarato gli assessori Consani e Barsanti – Sono infatti previsti 120mila euro di investimento volti al potenziamento, rinnovamento e valorizzazione della struttura. L’incontro di oggi rappresenta un importante passo verso l’inizio dei lavori ed ha lo scopo di intercettare eventuali modifiche, migliorie o integrazioni proposte per un progetto che mira nel breve termine ad aumentare funzionalità, servizi e utilizzo della struttura”.

Fonte: Ufficio stampa e comunicazione del Comune di Lucca