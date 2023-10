Il giro del Mondo in un anno, coi Birò elettrici di Peccioli

. In un anno hanno percorso 45.350 chilometri. Per dare l’idea di questa unità di misura basti pensare che un giro completo della Terra prevede un percorso stimato di 40.075 chilometri. A riuscire in questa “impresa” sono stati i 12 Birò, i veicoli elettrici prodotti da Estrima, che nell’ottobre 2022 il Sistema Peccioli ha messo a disposizione del noleggio di cittadini e turisti. Da questi dati sono esclusi gli altri Birò, per un totale di 32, che dodici mesi fa sono stati assegnati ai commercianti in via esclusiva e gratuita.

Numeri che hanno convinto amministrazione comunale e Belvedere Spa a proseguire in questa fortunata sperimentazione green della “Mobilità Sostenibile Peccioli” insieme all’azienda Estrima. Il rinnovato servizio Birò Share, che nel 2022 ha vinto anche il premio Urban Award nel corso dell’assemblea nazionale di Anci, prevede la disponibilità di una flotta di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, così divisa: 19 mezzi sono stati assegnati ai commercianti e 13 sono a disposizione in condivisione sulla piattaforma Birò Share che il Comune offre gratuitamente (anche per le prime due ore di utilizzo) ai cittadini pecciolesi.

Nell’ultimo anno sono stati quasi 700 gli utenti che si sono registrati alla Birò Share App, di questi poco più della metà residenti a Peccioli e con una buona percentuale anche di cittadini stranieri, a dare un valore a un servizio che sta sul confine tra il servizio ai cittadini e l’opportunità per i turisti di scoprire il territorio.

Gli utenti attivi, quelli che hanno effettuato almeno un viaggio, hanno portato il totale di noleggi a 10.700 in un anno. Significa una media di circa 30 noleggi ogni giorno, 365 giorni all’anno. Un altro dato interessante è quello delle ore di noleggio, che sono 7.912. Significa che, sempre con un dato medio, ogni noleggio ha comunque una durata che si avvicina alle due ore complessive. Il segnale di un utilizzo non sporadico e semplicemente legato a piccoli e brevi spostamenti, ma un vero e proprio sistema di mobilità alternativa che si muove nella direzione di avere un centro storico più accessibile e integrato con le varie infrastrutture completate e di prossima conclusione.

I Birò in sharing, disponibili per il noleggio tutti i giorni dalle 8 alle 20, sono un passo ulteriore nella sperimentazione di una forma di mobilità sostenibile che possa migliorare ulteriormente la fruibilità e godibilità del centro storico e anche delle piccole frazioni limitrofe, dando libertà di movimento in sicurezza a tutte le fasce della popolazione e in ogni condizione meteo.

Fonte: Comune di Peccioli